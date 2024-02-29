Rusya uyardı: NATO askerleri Ukrayna'ya giderse çatışma kaçınılmaz

NATO üyelerinin Ukrayna'da savaşmak üzere birliklerini göndermelerinin yaratacağı riskler konusundaki bir soruyu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Bu durumda olasılıktan değil (doğrudan bir çatışmanın) kaçınılmazlığından bahsetmemiz gerekir." dedi.

Rusya'da Kremlin yönetimi, NATO üyelerinin Ukrayna'da savaşmak üzere asker göndermesi halinde Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) liderliğindeki NATO askeri ittifakı arasında çatışmanın "kaçınılmaz" olacağı uyarısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ukrayna'ya destek konferansının kapanışında yaptığı konuşmada, NATO üyesi Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermesinin ihtimaller arasında olduğunu ancak henüz bir fikir birliğine ulaşılmadığını belirtmişti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Macron'un açıklamaları hakkındaki bir soruya verdiği yanıtta, "NATO ülkelerinden Ukrayna'ya birlik gönderilmesi olasılığının tartışılıyor olması çok önemli yeni bir unsurdur" ifadelerini kullandı

NATO üyelerinin Ukrayna'da savaşmak üzere birliklerini göndermelerinin yaratacağı riskler konusundaki bir soruyu da yanıtlayan Peskov, "Bu durumda olasılıktan değil (doğrudan bir çatışmanın) kaçınılmazlığından bahsetmemiz gerekir." dedi.

Rusya ve NATO'nun en büyük gücü ABD dünyanın en büyük nükleer cephaneliklerine sahip. ABD Başkan Joe Biden, Rusya ve NATO arasındaki bir çatışmanın Üçüncü Dünya Savaşı'nı tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Fakat bir Beyaz Saray yetkilisi Reuters'e yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'da savaşmak üzere asker gönderme planının olmadığını, NATO birliklerinin de Ukrayna'da savaşmak üzere gönderilmeyeceğini söyledi.

ABD ve Almanya asker göndermeyecek

Almanya Başbakanı Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un savaşı Rusya'nın kazanmaması için Ukrayna'ya asker gönderilebileceği önerisine karşı çıkarak Ukrayna'ya, Avrupa ve NATO ülkeleri tarafından askeri birliklerin gönderilmeyeceğini söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının ardından yaptığı değerlendirmede, "Ukrayna topraklarında Avrupa devletleri ya da NATO devletleri tarafından gönderilmiş hiçbir kara birliği, hiçbir asker olmayacak. Ülkelerimizde görev yapan askerler de savaşa aktif olarak katılmayacak." şeklinde konuştu.

Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadesini kullanmıştı. Bu amaca ulaşmak için "her şeyin mümkün olduğu" mesajı veren Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğini belirtmişti.

Ukrayna'daki savaş Rusya'nın Batı ile ilişkilerinde 1962 Küba Füze Krizi'nden bu yana yaşanan en büyük krizi tetikledi ve Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın tehlikeleri konusunda uyarıda bulunmuştu