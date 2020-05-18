Rusya'da iki saatte sonuç veren yüksek hassasiyetli testlerin seri üretimine başlandı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Ulyanovsk kentindeki Ulnanotech nano teknoloji merkezinin TestGen şirketine iki saatte sonuç veren yüksek hassasiyetli Kovid-19 testlerinin üretimi için onay verdi. Testlerin seri üretimine başlandı.

Rospotrebnadzor'un tescil etmesinin ardından, Rus TestGen şirketi yüksek hassasiyetli Kovid-19 testinin seri üretimine geçti. Söz konusu test sistemiyle test sonucunun iki saat içinde öğrenilebildiği belirtildi.

TestGen şirketi Genel Müdürü Andrey Toropovski’nin açıklamasına göre, testlerden ilk aşamada 24 saatte 50 bin adet üretilmesi planlanıyor. Ayda ise yaklaşık 2 milyon adet test üretilmesi öngörülüyor. Şirket yurtdışı pazarına da açılmak için Avrupa’dan onay almaya hazırlanıyor.

TestGen uzmanları bir ay içinde Kovid-19’u kuluçka dönemi ve en erken aşamalarında tespit edebilen, kesin sonuç oranı yüzde 96’dan fazla olan bir test geliştirmişti.