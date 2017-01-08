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Rusya’da rekor! Son 120 yılın en soğuk gecesi

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Rusya’da rekor! Son 120 yılın en soğuk gecesi
Rusya’da hava tahmin merkezi Fobos, 6 Ocak’ı 7'sine bağlayan gecenin meteorolojik verilere göre sadece bu kışın değil, son 120 yılda kaydedilen en soğuk gecesi olduğunu açıkladı.

Hava tahmin merkezi temsilcisinin Rus resmi haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, Moskova'nın VDNH bölgesinde hava sıcaklığının eksi 29,9'a, Klin ve Dmitrov kentlerinde de eksi 33,4'e kadar düştüğünü ifade etti.

Fobos'un verilerine göre; bugünden itibaren hava yavaş yavaş ısınmaya başlayacak ve gelecek hafta içinde de bu eğilim devam edecek.

Fobos temsilcisi açıklamasında, “Dün gece, son 120 yılın en soğuk gecesi oldu. Ancak tarihte kaydedilen Moskova'nın en soğuk gecesi 130 yıl önce, 1881 yılında tespit edildi. O gece hava sıcaklığı -35'e düşmüştü” dedi. 

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