Rusya'da sokak köpeklerinin uyutulması kararının ardından sahiplenme yarışı

Bölgede en az 600 köpeği uyutulmaktan kurtardıklarını belirten hayvanseverler, barınaklarda bekleyen 1500 civarındaki köpeği de kurtarmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Rusya Federasyonu'nun Buryatia Cumhuriyeti'nde sokak köpeklerinin belli şartlarda uyutulmasına izin veren yasanın uygulanmaya başlamasının ardından hayvanseverler arasında köpekleri sahiplenme ve onları başka bölgelere sevk etme yarışı hız kesmeden sürüyor.

26 Kasım’da yerel parlamentoda kabul edilen yasanın uygulanmasına ocak ayında geçildi.

Associated Press’in derlediği habere göre, bölgedeki hayvan aktivistlerinin bir kısmı, sokak köpeklerini başka bölgelere taşımaya başlarken, çok sayıda hayvansever ise barınaklara akın ederek bunları sahiplenme yoluna gitti.

Bölgedeki aktivistler, uyutulmak için barınaklarda bekleyen köpekleri sahiplenmek isteyen gönüllülere dağıtırken, bir kısmına ülkede yasağın geçerli olmadığı bölgelere transfer etmek için seferber oluyor.

Daha önce sokaklarda yakalanan sahipsiz köpekler yakalanıp, kısırlaştırıldıktan sonra tekrar yakalandıkları bölgeye bırakılıyordu.

Yeni yasanın uygulanmaya başlamasıyla bölgenin başkenti Ulan-Ede'de yetkililer her gün yaklaşık 30 sokak köpeği yakalarken, bu hayvanlar 30 gün içinde bir kişi tarafından sahiplenilmemesi halinde uyutularak yaşamlarına son veriliyor.

Duma, özerk cumhuriyetlere yetki verdi

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma geçen yıl temmuz ayında kabul edilen yasayla, hayvan haklarıyla ilgili konuda özerk cumhuriyetlere kendi bölgelerinde karar verme yetkisi tanınmıştı.

Buryatia Cumhuriyeti'nde köpek barınaklarına yapılan devlet yardımının kesilmesi yüzünden, sokaklardan toplanan köpeklerin buralarda uzun süre korunma imkanı da kalktı.

Köpekler başka bölgelere nasıl gönderiliyor?

Buryatia Cumhuriyeti'ndeki hayvanseverler, sokak köpeklerini yasağın geçerli olmadığı Irkutsk, Arkhangelsk, Kazan, Perm, St. Petersburg ve Moscoka gibi kentlere yük trenleriyle gönderiyor.

Organize olan aktivistler, haftada birkaç kez sokak köpeklerini belli bir ücret karşılığında farklı bir şehre götürmeye kabul eden tren kondüktörleri aracılığıyla bunu geçekleştiriyor.

Bölgedeki köpekleri koruma derneğinde çalışan Stella Ovsoyan, hayvanları başka bölgelere transfer operasyon operasyonuyla ilgili şunları söyledi:

“Onları ya bizim gibi başka şehirlerde faaliyet gösteren gönüllülere teslim ediyoruz, ya da köpekler doğrudan ailelerine teslim ediliyor. Daha sonra kendilerine bir aile bulmak için köpekleri bir süreliğine eve almaya hazır olan şefkatli insanlar var. Coğrafya oldukça geniş, dürüst olmak gerekirse Vladivostok'tan Moskova'ya bile köpek gönderdik. Ayrılmadan önce köpekleri yolculuk için hazırlıyoruz. Tasmalarını ve mamalarını tedarik edip onları istasyona götürüp, trene bindiriyoruz.”

Bölgede en az 600 köpeği uyutulmaktan kurtardıklarını belirten hayvanseverler, barınaklarda bekleyen 1500 civarındaki köpeği de kurtarmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.