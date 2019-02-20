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Rüzgarı arkasına alan yolcu uçağı ses hızını aşarak hız rekoru kırdı, planlanandan 48 dakika önce indi

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İngiliz Virgin Atlantic Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Los Angeles-Londra seferi sırasında yüksek irtifadaki hava akımı sayesinde saatte 1289 kilometreye çıkarak hız rekoru kırdı.
Rüzgarı arkasına alan yolcu uçağı ses hızını aşarak hız rekoru kırdı, planlanandan 48 dakika önce indi

ABD'nin Philadelphia kenti üzerinde 35 bin feette ses hızını aşan Boeing 787-9 tipi uçak, Londra'ya planlanandan 48 dakika önce indi.

Pilot Peter James, Twitter mesajında "Daha önce hiç bu kadar güçlü bir kuyruk rüzgarı görmedim" dedi.

@jetpeter1 tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin

Peter James@jetpeter1

kullanıcıya yanıt olarak @PaulKPIX ve 2 diğer kullanıcıya yanıt olarak

Almost 800 mph now never ever seen this kind of tailwind in my life as a commercial pilot !! (200 mph tailwind )

 

Daha önce aynı model bir uçak 1248 kilometre hıza ulaşmıştı.

Boeing 787 Dreamliner uçaklarının ortalama seyir hızı saatte 944 kilometre.

Bu hızdaki sürükleme kuvveti ve diğer aerodinamik etkilere göre tasarlanmadıkları için ticari uçaklar ses duvarını aşamıyor.

Ancak uçağın hava akımının içinde olması nedeniyle, tehlike sınırına yaklaşmadığı belirtiliyor.

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