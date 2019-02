Rüzgarı arkasına alan yolcu uçağı ses hızını aşarak hız rekoru kırdı, planlanandan 48 dakika önce indi

ABD'nin Philadelphia kenti üzerinde 35 bin feette ses hızını aşan Boeing 787-9 tipi uçak, Londra'ya planlanandan 48 dakika önce indi.

Pilot Peter James, Twitter mesajında "Daha önce hiç bu kadar güçlü bir kuyruk rüzgarı görmedim" dedi.

@jetpeter1 tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin

Peter James@jetpeter1

kullanıcıya yanıt olarak @PaulKPIX ve 2 diğer kullanıcıya yanıt olarak

Almost 800 mph now never ever seen this kind of tailwind in my life as a commercial pilot !! (200 mph tailwind )