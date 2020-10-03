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Sadrazamköy sahilinde terk edilmiş sürat teknesi bulundu

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Sadrazamköy'ün kuzey sahilinde, terk edilmiş vaziyette bir sürat teknesi bulundu
Sadrazamköy sahilinde terk edilmiş sürat teknesi bulundu

Sadrazamköy'ün kuzey sahilinde, terk edilmiş vaziyette bir sürat teknesi bulundu.

Polis Basın Subaylığı, bu sabah 08.00 sıralarında fark edilen sürat teknesiyle ilgili soruşturma ve araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

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