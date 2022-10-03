Sağlığınız için molalarda yürüyün! 

​​​​​​​Yürüyüş yapmanın basit ve ücretsiz olarak daha aktif olmanın bir yolu olduğunu belirten uzmanlar tempolu yürüyüşün, dayanıklılık kazanmaya, kilo kontrolü sağlamaya ve kalbi daha sağlıklı hale getirmeye yardımcı olduğuna dikkat çekiyor.

Kilo vermek isteyenlerin haftada 5-7 gün, 45-60 dakika veya daha fazla, orta-şiddetli yoğunluk seviyesinde yürümesini öneren uzmanlar, molaların 10-15 dakikalık tempolu bir yürüyüşle değerlendirilmesini tavsiye ediyor. Uzmanlar, yemeklerden önce veya sonra da 10-15 dakikalık tempolu yürüyüş yapılmasını öneriyor.

Uluslararası Herkes İçin Spor Federasyonu (TAFISA) tarafından 1991 yılında başlatılan Dünya Yürüyüş Günü'nde, fiziksel olarak aktif olmanın ve fiziksel hareketsizliğin küresel krizine karşı basit ve eğlenceli bir kutlama yöntemi olması hedefleniyor. Ülkemizde 3-4 Ekim günleri yürüyüş günü olarak kutlanıyor.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz Demirci, yürüyüş yapmanın önemini ve yürüyüş yaparken dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekti.

Tempolu yürüyüş pekçok fayda sağlıyor

Yürümenin basit, ücretsiz olarak daha aktif olmanın, kilo vermenin ve daha sağlıklı olmanın en kolay yollarından biri olduğunu belirten Prof. Dr. Deniz Demirci, “İster doğada yalnız bir açık hava yolunu, ister şehir kaldırımlarında yoğun bir rotayı, ister bir koşu bandı egzersizini veya ofis binanızın etrafında birkaç turu seçin, yürüyüş, aktif kalmak için nispeten erişilebilir bir yoldur. Bir egzersiz şekli olarak tempolu yürüyüş, dayanıklılık kazanmanıza, kilo kontrolü sağlamanıza ve kalbinizi daha sağlıklı hale getirmenize yardımcı olabilir. Orta yoğunluklu fiziksel aktivite uykuyu, hafızayı ve düşünme ve öğrenme yeteneğini geliştirir, ayrıca anksiyete belirtilerini de azaltır.” dedi.

Kan akışını iyileştirir, kan basıncını düşürebilir

Yürüyüşün kalp atış hızını artıran bir tür kardiyovasküler fiziksel aktivite olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Deniz Demirci, “Bu da kan akışını iyileştirir ve kan basıncını düşürebilir. Endorfin gibi bazı hormonları serbest bırakarak ve vücuda oksijen sağlayarak enerji seviyelerini artırmaya yardımcı olur. Tempolu yürüyüş, orta yoğunlukta, düşük etkili bir egzersiz olarak kabul edilir ve daha yüksek etkili egzersizlerde yaralanmaya yatkın olan kalça, diz, ayak bilekleri eklemlerine aşırı yük bindirmez.” dedi.

Haftada en az 150-300 dakika orta yoğunlukta egzersiz öneriliyor

2018’de yayınlanan, Fiziksel Aktivite Rehberi’ne göre kronik rahatsızlıkları olan yetişkinlerin mümkünse haftada en az 150-300 dakika orta yoğunlukta aerobik fiziksel aktivite yapmasının önerildiğini kaydeden Prof. Dr. Deniz Demirci, “Yürüyüş, bu aerobik bileşeni karşılayan bir egzersizdir ve yüksek tansiyon ve vücut kitle indeksini iyileştirmenin yanı sıra diyabet, inme ve kardiyovasküler hastalık ve erken ölüm riskini azaltma ile ilişkilidir. Yürüyüş hızı, süresi ve sıklığı kişinin başlangıç kondisyon seviyesine bağlı olarak ayarlanabilir, böylece neredeyse herkes egzersiz olarak yürüyüş yapabilir.” dedi.

Yürüyüş ile kilo vermek mümkün müdür?

Yaklaşık iki hafta içinde düzenli bir yürüyüş programı uygulanması sonrası vücutta çeşitli gelişmeler fark edildiğini ifade eden Prof. Dr. Deniz Demirci, “Kan basıncında azalma, daha güçlü bacak kasları, günlük enerji düzeyinde artma gibi gelişmeler gözlemlenir. Düzenli bir yürüyüş programını sürdürdüğünüzde kilo verme gerçekleşecektir ancak bu zaman ve sabır gerektirir. Kilo vermek isteyenler haftada 5-7 gün, 45-60 dakika veya daha fazla, orta-şiddetli yoğunluk seviyesinde (kalp atışları maksimum kalp atış hızınızın %50-85'i olacak şekilde) bir yürüyüş programına kademeli olarak çalışmalıdır. Önemli ölçüde kilo kaybı elde etmek için, egzersiz ve diyetinizde kalori azaltma kombinasyonu önerilir. Kas kütlesini artırmak ve bacaklara ek olarak tüm vücudunuzdaki kaslara yönelik olarak, egzersiz programınıza bir kuvvet antrenmanı bileşeni eklenmesi tavsiye edilir.” diye konuştu.

Molalarınızda 10-15 dakikalık tempolu yürüyüş yapın

Prof. Dr. Deniz Demirci, yürüyüşle ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

Haftanın çoğu günü en az 30 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapın.

Haftada 1-2 kez işe yürüyerek gidin.

Molalarınızda 10-15 dakikalık tempolu bir yürüyüş yapın.

Yemeklerden önce veya sonra 10-15 dakikalık tempolu bir yürüyüş yapın.

Merdivenlerden inip çıkın; asansör ve yürüyen merdivenleri kullanmaktan kaçının.

Evdeyken de aktif olun.

Biraz bahçe veya bahçe işi yapın.

Köpeğinizi gezdirin.

Markete yürüyerek gidin.

Prof. Dr. Deniz Demirci, güvenli yürüyüş için önerilerini de şöyle sıraladı: