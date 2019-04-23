Sağlık Bakanı Besim, 23 Nisan mesajı yayımladı

Bakan Besim’in mesajı şu şekilde:

”Bugün 23 Nisan. Bir yandan bu çok güzel ve anlamlı Bayram’ı kutlayalım diğer yandan da hasta yoksul annesiz ve babasız çocukları unutmayalım. Çocuk işçilerin, çocuk yaşta evlendirilen kız çocuklarının varlığını bilelim ve daha güzel bir dünya ve Kıbrıs için daha çok çalışalım. 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu. Türkiye’nin çoğulcu ve katılımcı demokrasiye geçişi. Ve tüm zamanların en büyük liderlerinden Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğimiz çocuklara armağanı böylesine anlamlı bir gün… 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm çocuklarımıza güzellikler, Barış ve sevgi getirsin. Kutlu olsun. Herşey gözbebeklerimiz çocuklarımız için..”