Sağlık Bakanı Besim: Kalp Hastanesi'nin müjdesini vereceğiz

BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programına katılan Sağlık Bakanı Filiz Besim, 1-7 Nisan Kanser Haftası çerçevesinde Cuma günü düzenleyecekleri basın toplantısı ile ilk kez ülkenin 5 yıllık kanser verilerini açıklayacaklarını söyledi.

Besim, “Bedesten’de 5 Nisan Cuma günü saat 09.00’da gerçekleştireceğimiz basın toplantısı ile 5 yıllık kanser verilerini açıklayacağız. Ve bu KKTC’de ilk kez olacak bir olaydır. Sağlık Bakanlığı, TC Büyükelçiliği ve DAÜ’nün ortak projesinin sonuçlandırılmasıdır. O gün ülkedeki kanser verilerini çok detaylı açıklayacağız ve bunları paylaşırken de bölge bölge haritalandıracağız. Şuanda o rakamlarla ilgili bilgi vermeyim ama bu hem KKTC’nin önünü görmesi hem de kanserde bir politika belirleme adına önemli veriler paylaşacağız” dedi.

Bakan Besim kanserde erken tanı adına yaptıkları ve yapacakları çalışmalara da vurgu yaptı.

Sağlık merkezi ve hastanelerde kadınların simir testi yaptırabileceğini söyleyen Bakan Besim, “Bu konuda çok talep var. 2017 rakamlarının neredyse bu yıl 5 katı yapılmıştır ve bu çok büyük bir orandır. Biz bu programa Eylül Ekim ayı gibi başladık ve son 3 -4 ayda artış oldu. Kanserde erken tanı adına bir başka önemli adım tüm sağlık merkezlerinde ve hastanelerde barsakta gaita tetkitini başlatmiş olmamızdır. Yani barsaktaki kanserleri erken yakalıp, tedavi edebilmek. Bunun için de yaklaşık 4 bin kişi kısa sürede tarandı ve çok ciddi vakalar tespit ettik” dedi.

Sağlık Bakanı, kanserde etkin bir madde olan bromat’ın suda analizini Devlet Laboratuvarı yangını sırasında yanan cihazdan dolayı yapamadıklarını ancak ösz konusu cihazın alındığını ve bugünden itibaren içme sularının analizlerinde bromat’a bakılmaya başlandığını söyledi.

Besim, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ameliyatların yapılamadığına yönelik iddialara da şu yanıtı verdi:

“Bundan yaklaşık 1-1.5 ay önce aslında uzun süre önce yapılması gereken Mağusa hastanesinin çatı izolasyonu yapılmadığı için hastane çatısı akıttı. Akıtan bir çatıda sağlıklı ameliyat yapılamazdı. O ameliyathanenin o bölümünü biz kapattık. Hemen iki tane acil ameliyathane oluşturduk. Şuanda o iki ameliyathanede ameliyatlar yapılıyor. Ama dört ameliyathanemiz vardı şu anda iki ameliyathane ile çalışıyor.İhale dosyası hazırlandı ve bugün sabah bana bildirdi Ulaştırma Bakanı onaylandı ve İhale Komisyonuna gidiyor, parası zaten hazırdır. Büyük ihtimalle bir ay içinde yapılıp, bitecek. Evet orada bir sıkıntı var ama hiçbir şekilde de o şartlarda ameliyat yapılamazdı. İvedi olarak oluşturduğumuz iki ameliyathanede ameliyatlar yapılıyor. Mağusa Hastanesinin 4 ameliyathanesi çok kısa sürede hizmete girecek ve oluşturduğumuz iki yeni ameliyathaneyi de eklersek toplamda 6 ameliyathane olmuş olacak”

Bakan Besim, Devlet Hastanelerinde son iki ayda ilaç sıkıntısı yaşandığını şu sözlerle dile getirdi.

“TC’de yaklaşık yüzde 26’lık ilaç zammı oldu. Birçok firma ilaç zammından önce piyasaya ilaç vermeyi durdurdu. Bizim de doğrudan ilaç aldığımız ülke Türkiye’dir daha çok. Onun için dönem dönem sürekli bittikçe almaya çalışsak bile bu nedenlerden dolayı bir takım sıkıntılar yaşadık. Ancal şuanda bizim ihalelerimiz artık sonuçlandı ve alan firmalar belli oldu. Ve bugünden itibaren yavaş yavaş istediğimiz ilaçlar gelmeye başladı. Önümüzdeki yıl sonuan kadar olan ilaç ihalelerimizi bitirdik. Önümüzdeki yıl sonuan kadar olan sürede ciddi bir ilaç sıkıntısı beklemiyoruz”…

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Ekonomik Protokolde yer alması gereken Genel Sağlık Sigortası ile ilgili neden halen bir çalışma yapılmadığı yönündeki soruya da yanıt verdi.

İşte Bakan Besim’in açıklaması:

“Ben artık bu konuyu Çalışma Bakanı’na sormanızı istiyorum. Bu konu tamamen Çalışma Bakanının uhdesinde olan bir çalışmadır. Evet Sağlık Bakanlığı hizmeti verendir. Ama aslolan Çalışma Bakanlığı sigortalılarına esas hizmeti alacak olandır. Onun için Genel Sağlık Sigortası Fonu Çalışma Bakanlığı bünyesinde kurulacak. Sağlık hizmetini Devlet Hastanelerinden, özel hastanelerden ve eczanelerden. Zaten şimdi eczanelerden hizmet alınıyor.Bu konu ile ilgili hiçbirşey gündeme gelmedi değil. Protokolde de bu konu konuşuldu. Bu konuyla ilgili Çalışma Bakanlığı’nın da ciddi bir çalışması vardır”.

Yeni Devlet Hastanesini için Türkiye ile yaptıkları çalışmalar sonrasında iki tane projenin kendilerine verildiğini söyleyen Bakan Besim, teknik ekiplerin Türkiye’ye giderek projeler üzerinde alt yapı çalışmalarını yaptıklarını belirtti.

Besim, Yeni Devlet Hastanesi’nin projelerinin hazır olmasına rağmen neden başlatılamadığını da şu sözlerle açıkladı:

“Sıkıntımız yol sıkıntısıdır Orada hastaneye ulaşacak bir yol şuan yoktur. Ve bu yolun yapımıdır esas bizi çok ciddi düşündüren belki biraz uzayacak olan konudur. Yoksa bizim projemiz ve yerimiz de hazırdır. Yol nedeniyle projenin geride kalabilmesini dikkate alarak, Burhan Nalbantoğlu kampüsünde atıl vaziyette yer olduğunu öğrendik, çok büyük bir alan ve onu şimdi telletiyoruz. Orada çok acil bir şekilde Kalp Hastanesini gündeme getirdik. Cok iyi ekiple çok ciddi ve başarılı ameliyatlar yapılıyor ancak alt yapı sıkıntısı gün geçtikçe bizi zora sokuyor. Bunun için çok ivedi hani 1 yıl içinde aynı Onkoloji Hastanesi gibi bir hastaneyi hizmeti sunacağız. En azından bizde yeni devlet hastanesini aklımız başımızda yapabilecek bir zaman kazanmak istiyoruız. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve önümüzdeki günlerde Kalp Hastanesinin müjdesini vereceğiz.”