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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli:1 pozitif vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli:1 pozitif vaka tespit edildi
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli:1 pozitif vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1280  olduğunu,  1 pozitif vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, bugün yapılan 1280 test sonucuna göre 1 pozitif vaka tespit edildiğini,  vakanın havayolu ile ülkemize gelen Kazakistan uyruklu bir kişi olduğunu belirtti. Pilli, bugün çıkan 1 pozitif vaka ile birlikte ülkemizde vaka sayısının 4’e çıktığını söyledi.

Bakan Pilli, Kazakistan’ın C gurubunda yer alan ülkeler arasında olması nedeniyle bu kişinin zaten karantina altında olduğunu, ülkemizde yapılan PCR testinin pozitif olarak belirlenmesinin hemen ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Bölümünde alınarak tedavisine başlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, halkımızın bu dönemde kurallara uyması gerektiğini bir kez daha yineleyerek, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini, özellikle 65 yaş üzerinde olanların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durması ve kendilerini koruması gerektiğini  vurguladı.

3  Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1280    

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 40.100

Toplam Vaka Sayısı- 112

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 4

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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