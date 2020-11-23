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Sağlık Bakanı Pilli Öğretmenler Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, dünyanın en kutsal mesleklerinden birini icra eden öğretmenlerin aydın bir toplum olma yolunda üstlendikleri rolün son derece önemli olduğunu vurguladı.
Sağlık Bakanı Pilli Öğretmenler Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dünyanın en kutsal mesleklerinden birini icra eden öğretmenlerin aydın bir toplum olma yolunda üstlendikleri rolün son derece önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Pilli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Öğretmenlerimiz, ülkemizin geleceğe en iyi şekilde taşınması, kültürel mirasımızın genç nesillere aktarılması, her yönden güçlü bir şekilde gelişim göstermesinde topluma en büyük katkı koymakta, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde de görev sorumluluğu ile çocuklarımıza yol göstermeye devam etmektedir.

Bu vesileyle öğrencilerini büyük bir hassasiyetle ve fedakârlıkla yetiştiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en kalbi duygularımla kutlar, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizi rahmetle anarım.”

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