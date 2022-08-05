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Sağlık Bakanı'ndan maymun çiçeği açıklaması

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra BRT’de yayınlanan ‘Manşet +’ programına konuk olarak ülkede sağlık gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Sağlık Bakanı'ndan maymun çiçeği açıklaması

Bakan Altuğra, ilk olarak Ankara temaslarına değinerek imkanlar doğrultusunda anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkına yardıma her zaman olduğunu ifade etti.

Ülkemizde de yaşanan ilaç sıkıntısının global bir sıkıntı olduğuna dikkati çeken Bakan Altuğra, TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ülkedeki eksikliği yaşanan ilaçları bir liste halinde verdiklerini bahse konu ilaçların ülkeye peyderpey geleceğini ifade etti.

Altuğra, özellikle kanser ilaçları ve yeşil reçeteyle satılan bazı ilaçlarda sıkıntı yaşanan sorunun çözüldüğünü de vurguladı.

Bakan Altuğra, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde beyin MRI cihazında yaşanan teknik soruna da değindive yurt dışından gelmesi beklenen parçanın ülkeye ulaşması ile yeniden beyin MRI çekilmeye başlandığını belirtti.

Tamamlanması planlanan Güzelyurt Hastanesi ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Altuğra, proje ile ilgili bazı teknik hatalar olduğunu, hastenedeki koridorların hatalı yapıldığını aktardı.

Covid-19 vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesiyle alakalı olarak ise Sağlık Bakanı Altuğra, pandemiye karşı hazırlıklı olduklarını vurguladı.

Bakan Altuğra, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde özellikle radyoloji bölümünde yaşanan randevu sıkıntısı konusunda da adım atıldığını ifade etti.

Bakan Altuğra, sağlık uzmanları tarafından ülkemizde de görülmesinin an meselesi olabileceği belirtilen maymun çiçeği virüsü hakkında da açıklamalarda bulunarak, virüse karşı hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Maymun çiçeği virüsünden korunmak bağlamında kişisel hiyjenin önemli olduğuna da dikkati çeken Altuğra, özellikle havlu ve çarşafların kişiye özel olması gerektiği vurgusunda bulundu.

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