Sağlık Bakanlığı Deprem Kayıp Merkezi oluşturdu

Türkiye'de yaşanan depremde kendisinden haber alınamayan ve kayıp olduğu düşünülen vatandaşlarımızın bulunması amacıyla merkez oluşturulmuştur.
Aşağıdaki numarayı arayarak bilgi vermelerini önemle rica ederiz. Telefon: 05391190726
Türkiye'de yaşanan depremde kendisinden haber alınamayan ve kayıp olduğu düşünülen vatandaşlarımızın bulunması amacıyla merkez oluşturulmuştur.
Aşağıdaki numarayı arayarak bilgi vermelerini önemle rica ederiz. Telefon: 05391190726
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