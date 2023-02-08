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Sağlık Bakanlığı Deprem Kayıp Merkezi oluşturdu

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Sağlık Bakanlığı Deprem Kayıp Merkezi oluşturdu
Sağlık Bakanlığı Deprem Kayıp Merkezi oluşturdu

Türkiye'de yaşanan depremde kendisinden haber alınamayan ve kayıp olduğu düşünülen vatandaşlarımızın bulunması amacıyla merkez oluşturulmuştur.

Aşağıdaki numarayı arayarak bilgi vermelerini önemle rica ederiz. Telefon: 05391190726

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