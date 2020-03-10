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Sağlık Bakanlığı: Hastayla yakın temas ettiği saptanan kişiler 14 gün süreyle karantinaya

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Sağlık Bakanlığı: Hastayla yakın temas ettiği saptanan kişiler 14 gün süreyle karantinaya
Sağlık Bakanlığı: Hastayla yakın temas ettiği saptanan kişiler 14 gün süreyle karantinaya

Sağlık Bakanlığı Corona pozitif teşhisi alan Alman hasta ve alınan diğer tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.
Bakanlık açıklamasında, test sonucunun pozitif çıkan Alman turistin, genel durumu iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, hastayla aynı uçakta gelen ve yakın temas ettiği saptanan kişilerin de karantina merkezinde 14 gün süreyle takibe alındığı açıklandı. Ayrıca, Freebird Havayolları’na ait uçakla gelen tüm turistlerin kaldığı Salamis Bay Conti Otel, Port View Otel ve The Pine Oscar Otel’in de karantina altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Salamis Otel’in çalışanlarının kaldığı lojmanların da boşatılarak, personelin Salamis Otel’de karantinaya alındığı ifade edildi.
Söz konusu otellere giriş ve çıkışların tamamen yasaklandığı belirtilen Bakanlık açıklamsında, otellerdeki ilaçlama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.
Bu arada, Corona pozitif teşhisi alan Alman hastanın otele 8 Mart tarihinde giriş yaptığı, otelin ise bu sabah saat 07.00 itibariyle karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, bu iki tarih arasında otelde bulunup, şu anda otelden ayrılmış olan kişilerin de 14 gün süre ile evlerinde kalmaları gerektiği belirtildi.

Söz konusu kişilerde ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetler olması durumunda ise salgın iletişim numaralarından derhal Bakanlık yetkililerine ulaşmaları gerektiği kaydedildi.


Sağlık Bakanlığı salgın ekip numaraları 0533 8501188 veya 0548 8501188 olarak açıklandı.
Açıklamada, “Alman hastanın eşine gerekli testler yapılmış ve negatif sonuca ulaşılmıştır. 3 kişi de hastanın yakın temasta olduğu gerekçesi ile gözlem altında tutulmaktadır. Şu anda diğer takip altında olan kişilerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.” Denildi.

Şu anda kara, deniz ve hava tüm sınır kapılarında, hijyen önlemleri ve denetimlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı belirtilen açıklamada, “Sınır kapıları, hava ve deniz limanları, kişilerin ulaştığı kalabalık alanlar dahil ilaçlanmıştır.”denildi.


Açıklamada, Sağlık personeli sayısının da arttırıdığı belirtilerek, “sınır kapıları ve havalimanlarında ateş ölçümleri ve sorgulama yapılmaktadır. Bakanlığımız düzenli olarak gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaktır.”ifadelerine yer verildi.

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