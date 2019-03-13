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Sağlık Bakanlığı “Pilav Dünyası” isimli işletmeyle ilgili LTB'yi basın üzerinden göreve çağırdı

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Sağlık Bakanlığı “Pilav Dünyası” isimli işletmeyle ilgili LTB'yi basın üzerinden göreve çağırdı
Sağlık Bakanlığı “Pilav Dünyası” isimli işletmeyle ilgili LTB'yi basın üzerinden göreve çağırdı

Sağlık Bakanlığı’na yapılan ihbar üzerine 9 Şubat 2019 tarihinde Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ekipleri tarafından denetlenen ve gıda güvenliği riske eden eksiklik ve olumsuzlukları düzetilmesi için iş yerine verilen 10 iş günü süre verilen Pilav Dünyası isimli işletme 9 Mart 2019 tarihinde ikinci kez daire müfettişleri tarafından denetlenmiş ve herhangi bir iyileştirme tespit edilememiştir.   Söz konusu işletmeye uygunsuz koşullarda işyeri açma ve çalıştırma izni veren Lefkoşa Belediyesi Sağlık Şubesi’ne 11 şubat 2019 tarihli bir yazı gönderilmiş  ve gereğinin yapılması istenmiştir.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi müfettişleri tarafından, Pilav Dünyası isimli işletmede yapılan denetimlerde, çalışanların sağlık karnesi olmadığı, işletme izin belgesinin 31 Aralık 2018’de bitmesine rağmen hizmet vermeye devam ettiği, LTB tarafından cafe-restoran olarak izinlendirilen söz konusu işletmenin menüsünde mevcut gıdaların güvenli bir şekilde hazırlanıp insan tüketimine sunabileceği bir altyapının olmadığı tespit edilmiştir.   Ayrıca, işletme sahibinin güvenli gıdanın nasıl hazırlanacağı hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığı, işletmede gıda hazırlık tezgahı, yeterli evye ve kilerin mevcut olmadığı saptanmıştır.  

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