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Sağlık Bakanlığı’ndan Yakın Temaslı Kişilerin Karantina Uygulaması Hakkında Bilgilendirme

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Sağlık Bakanlığı’ndan Yakın Temaslı Kişilerin Karantina Uygulaması Hakkında Bilgilendirme
Sağlık Bakanlığı’ndan Yakın Temaslı Kişilerin Karantina Uygulaması Hakkında Bilgilendirme

 Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yakın temaslı kişiler hakkında alınan kararlar doğrultusunda bilgilendirme yaptı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada,  yakın temaslıların son temas tarihine göre aşılı ise 7 gün, aşısız ise 10 gün boyunca karantinada kalması gerektiği,  7. ve 10. günde yapılan negatif test sonucuna göre ise karantinalarının sona ereceği bildirildi.

Açıklamada, temaslı kişilerin karantina sonunda PCR sonuçlarını ibraz etmeleri durumunda en yakın Turkcell bayisine giderek bilekliklerini çıkartabileceğine dikkat çekildi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Yakın temaslılar son temas tarihine göre aşılı ise 7 gün, aşısız ise 10 gün boyunca karantinada kalmaktadır. Yakın temaslıların son temas tarihi 0. gün olarak kabul edilir. Yakın temaslı kişilerde takip süreleri içerisinde Covid-19 semptomları gelişirse filyasyon ekiplerince numune alınması sağlanır.

Yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, aşılı ise 7. günde, aşısız ise 10. günde otomatik olarak geçici bir süre bileklik takibi sonlanacak ve kontrol için PCR alınacaktır.

Yakın temaslıların karantinası 7. ve 10. günde yaptırdıkları negatif test sonucuna göre sona erecektir. 

Temaslı kişiler aşı durumuna göre negatif PCR sonuçlarını ibraz etmeleri durumunda en yakın Turkcell bayisine giderek bilekliklerini çıkartabilirler.”

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