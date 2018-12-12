Sağlık kontrolünden geçti, Özyiğit’in sağlık durumu iyi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle önceki gün Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde bir dizi kontrolden geçirildi. Bakan Özyiğit’e doktorların yaptığı müdahalenin ardından ev istirahatı verildi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle önceki gün Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde bir dizi kontrolden geçirildi. Bakan Özyiğit’e doktorların yaptığı müdahalenin ardından ev istirahatı verildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde bir dizi kontrolden geçirildi.

Ritim bozukluğu tespit edildi

Yeni Bakış muhabirinin Hastane Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı’dan aldığı bilgiye göre Pazartesi günü hastanede kontrolleri yapılan Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’e ritim bozukluğu tanısı konulduğunu ve gerekli müdahalenin yapıldığını belirtti. Dizdarlı, dün taburcu edilen Bakan Özyiğit’in evinde istirahat ettiğini kaydetti.