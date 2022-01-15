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Sağlıklı bir uykunun bağışıklığınız üzerindeki etkileri

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Sağlıklı bir uykunun bağışıklığınız üzerindeki etkileri
Sağlıklı bir uykunun bağışıklığınız üzerindeki etkileri

Sağlıklı uyku, genel sağlığınızda harikalar yaratabilir ve sisteminizi sıfırlamanın ve detoksifiye etmenin en iyi yolu olabilir. Ayurveda, sağlıklı uykuyu sağlığın üç temel direğinden biri olarak görür ve sadece tansiyon ve diyabet gibi belirli sağlık durumlarının yönetilmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda karaciğerinizi detoksifiye etmede ve metabolizmayı ve hatta doğurganlığı iyileştirmede büyük rol oynayabilir.

Birçoğumuz gece geç saatlere kadar aletlerimize bağlı kalarak uyanık kalıyoruz, aşırı aktif zihnimizi gevşetmiyoruz ve erken uykunun iyileştirici faydalarını alamıyoruz. Akıl sağlığı sorunlarıyla mücadele ediyorsanız, doğru uyku rutinini ayarlamak semptomları yönetmenize ve daha hızlı iyileşmenize yardımcı olabilir.

 

 

KALİTELİ UYKUNUN OLUMLU ETKİLERİ

Uyku kalitesi, yaşam kaliteniz, sağlığınız ve mutluluğunuz ile doğru orantılıdır. Uyku, zihninizin ve vücudunuzun iyileşmesinde ve detoksifikasyonunda en önemli rolü oynar. Uykuyu en iyi meditasyon türü olarak da görülmektedir

Rahatsız veya uygunsuz uyku kişinin iyileşmesini geciktirebileceğini, odaklanmayı, çalışma etkinliğini, sindirimi azaltabileceğini ve sizi daha endişeli ve daha az rahatlamış hissettirebilir. Uzmanlar, uyku kalitesini iyileştirmenin, oto bağışıklık bozuklukları, hormonal dengesizlik, cilt sorunları, kanser, lupus ve tiroid durumunda semptomları hafifletebileceğinin altını çiziyor.

İşte, sağlıklı uykunun tüm faydaları;

1. Sağlıklı uyku yorgunluğunuzu giderir ve gelecek gün için yenilenmiş hissetmenize yardımcı olarak üretkenliğinizi, verimliliğinizi ve genel refahınızı artırır.

2. Hiçbir şey yapmadan stresin birikmesine izin verdiğimiz için çoğumuz stresimizi yönetemiyoruz. Sağlıklı bir uyku, kortizol veya stres hormonunu azalttığı için stresten kurtulmanıza yardımcı olabilir.

3. Uyku detoksifikasyonda önemli bir rol oynar. Karaciğerinizi en iyi şekilde detoksifiye etmenize yardımcı olur.

4. Uyku ayrıca hormonal dengeyi sağlamaya yardımcı olabilir ve metabolizmanızı iyileştirebilir.

5. Uyku, tansiyon ve diyabet gibi yaşam tarzı hastalıklarının yönetilmesine yardımcı olur.

6. İyi bir uyku, ruh haliniz ve genel refahınız üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

7. Ayrıca sağlıklı kolesterol seviyelerini korumanıza yardımcı olur.

8. Sağlıklı uyku, ghrelin ve leptin gibi açlık ve tokluk hormonlarını düzenleyerek iştahınızı ve sindiriminizi iyileştirmeye yardımcı olabilir.

9. İyi bir uyku doğurganlığı da artırır.

 

 

DAHA İYİ UYKU İÇİN İPUÇLARI

Her gece uykuya dalmakta zorlanıyorsanız, işte yapabilecekleriniz;

- Erken kalkmayı alışkanlık haline getirin.

- Günde en az 30 dakika güneşe maruz kalın.

- Her gün meditasyon yapın.

- Her gün egzersiz yapın.

- Yeterince su için

- Akşam yemeklerinin erken saate ve hafif olmasına özen gösterin.

- İnterneti yatmadan bir saat önce kapatın.

- Uyumadan yarım saat önce ışıkları kapatın

- Uyumadan önce günlük tutma ve nefes alıştırmaları yapın.

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