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Şahali: Türkiye'nin bu ülkedeki varlığı, Kıbrıs Türk Halkı var diyedir, bunu kimse akıldan çıkarmasın!

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Şahali: Türkiye'nin bu ülkedeki varlığı, Kıbrıs Türk Halkı var diyedir, bunu kimse akıldan çıkarmasın!
Şahali: Türkiye'nin bu ülkedeki varlığı, Kıbrıs Türk Halkı var diyedir, bunu kimse akıldan çıkarmasın!

CTP Milletvekili eski Tarım Bakanı Erkut Şahali açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

Özünde "barış" ve can kayıplarının yaşanmaması dilenmişken, bu hezeyan da neyin nesi!
Laf dolandırılmış olabilir!
Söylenenler tatmin etmemiş de olabilir!
Hakarete boğulan makam, bu ülkenin en tepesidir ve o makamdaki kişi, Kıbrıs Türk Halkı’nın demokratik iradesiyle oradadır.
Türkiye'nin bu ülkedeki varlığı, Kıbrıs Türk Halkı var diyedir, bunu kimse akıldan çıkarmasın!
Kıbrıslı Türkler, savaşın en karanlık yüzünü, en büyük acılardan geçerek gördükten sonra, Türkiye bizden kaynaklanan hakkını kullanarak geldi bu adaya.
Kıbrıslı Türkler'i yok saymak, hiçleştirmek, hatta horlamak, Türkiye'ye karşı yeni bir cephe açmaktan başka bir sonuç üretmez.
O nedenle sağduyulu olmalı ve akıllar başa alınmalı.
Dünden beridir yaşanan akıl tutulmasından kişisel ya da zümresel fayda umanlar da, fütursuzca konuşanlar da bilmelidir ki, Kıbrıslı Türkler ve Türkiye kapışırsa, bundan sadece Kıbrıslı Türkler ve Türkiye zarar görür.
Unutulmasın!
Konuşacak olan net olsun!
Mesajıyla yoruma kapı açmasın!
Dünyadaki son işiyle uğraşmadığını, yarın da yine sabah olacağını ve yapılacak yığınla iş olduğunu bilerek konuşsun!
Aklıyla konuşamayanlarsa ne olur sussun!

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