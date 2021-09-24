  • BIST 1.392,810
  • Altın 499,04
  • Dolar 8,6950
  • Euro 10,2000
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Şahali'den Arıklı'ya "Ortada bir ruh hastası olduğu doğru"

» »
Yalanları, tehditleri ve hakaretleriyle siyasetten soğuması iyi olmuş
Şahali'den Arıklı'ya "Ortada bir ruh hastası olduğu doğru"

Şahali'den Arıklı'ya "Ortada bir ruh hastası olduğu doğru"

Yalanları, tehditleri ve hakaretleriyle siyasetten soğuması iyi olmuş

 

İşte açıklama;

"Yemin ederim bu ruh hastaları ile uğraşmak beni siyasetten soğuttu."

Bunu söyleyen bir bakan!

"ruh hastası" dedikleri de, kamusal yarar misyonu ile onu denetleyenler, takip edenler.

Geçmişte söyledikleriyle, bugün söylemeye devam ettiği yalanlar, tehditler ve hakaretlerle, ortada "gerçek bir ruh hastası" olduğu doğrudur.

Ve "siyasetten soğudum" diyor ya, işte bu iyi oldu, zaten hiç bulaşmamalıydı.

Çünkü siyaset yapmak için, ne bu kafa kafadır, ne de bu ruh ruhtur!!!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş yazdı... Sahi biz besleme miyiz?24 Eylül 2021 Cuma 08:49
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?24 Eylül 2021 Cuma 08:36
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (24 Eylül 2021)24 Eylül 2021 Cuma 08:34
  • İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Yüce oldu23 Eylül 2021 Perşembe 20:50
  • Arıklı: “Ruh hastaları ile uğraşmak beni siyasetten soğuttu”23 Eylül 2021 Perşembe 20:25
  • BM Açıkladı... Geçişlerde aşılı olanlardan test istenmeyecek23 Eylül 2021 Perşembe 20:18
  • Ahmet Elbasan anıldı23 Eylül 2021 Perşembe 18:40
  • KTZEO: "Tam Bir Çözülme"23 Eylül 2021 Perşembe 18:19
  • BMBP: "Jet" Hızıyla İSTİFA EDİN!23 Eylül 2021 Perşembe 17:55
  • Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, 23. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi’nde açılış konuşması gerçekleştirdi23 Eylül 2021 Perşembe 17:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti