Şahali'den Arıklı'ya "Ortada bir ruh hastası olduğu doğru"

Yalanları, tehditleri ve hakaretleriyle siyasetten soğuması iyi olmuş

İşte açıklama;

"Yemin ederim bu ruh hastaları ile uğraşmak beni siyasetten soğuttu."

Bunu söyleyen bir bakan!

"ruh hastası" dedikleri de, kamusal yarar misyonu ile onu denetleyenler, takip edenler.

Geçmişte söyledikleriyle, bugün söylemeye devam ettiği yalanlar, tehditler ve hakaretlerle, ortada "gerçek bir ruh hastası" olduğu doğrudur.

Ve "siyasetten soğudum" diyor ya, işte bu iyi oldu, zaten hiç bulaşmamalıydı.

Çünkü siyaset yapmak için, ne bu kafa kafadır, ne de bu ruh ruhtur!!!