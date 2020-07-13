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Şahali’den Bakan Oğuz’a: “Süt fazlası var diye, hayvanların kesilmesini Süt Kurumu söyledi”

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CTP’li Vekil Şahali, Tarım Bakanı Oğuz’un, “Oluşan süt fazlalığı nedeniyle hayvanları mı keselim” dediğine işaret ederek, Süt Kurumu Yönetim Kurulu’nun “Hayvanlarınızı beslemeyin ya da kesin” dediğini aktardı.
Şahali’den Bakan Oğuz’a: “Süt fazlası var diye, hayvanların kesilmesini Süt Kurumu söyledi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, Tarım Bakanı Dursun Oğuz’un, “Oluşan süt fazlalığı nedeniyle hayvanları mı keselim” dediğine işaret ederek, “Zaten keselim dediniz, sizin atadığınız Süt Kurumu keselim dedi, Süt Kurumu’nun Tarım Bakanı’nı bağlamaması gerektiğini söylemek, son derece art niyetli bir düşüncedir” dedi.

“HAYVANLARINIZI BESLEMEYİN YA DA KESİN DİYEN YÖNETİM KURULU, BİR DAKİKA BİLE GÖREVDE DURMAMALIDIR”

Tarım Bakanı Oğuz’un Süt Kurumu Yönetim Kurulu’nun bu çağrısından birinci derecede sorumlu olduğunun altını çizen Erkut Şahali, “Hayvanlarınızı beslemeyin ya da kesin diyen Yönetim Kurulu, bir dakika bile görevde durmamalıdır. Hükümet iradesi ile atanmış Yönetim Kurulları’ndan Bakanların bihaber olması yanlıştır” ifadelerini kullandı.

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