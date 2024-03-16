Sahte peygamberin elinden 251 çocuk kurtarıldı

Zimbabve’de peygamberliğini ilan eden 56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa’nın çiftliğine operasyon düzenlendi. 251 çocuk kurtarıldı. Çiftlikte ölen çocuklara ait olduğu düşünülen isimsiz mezarlar da bulundu.

BBC Türkçe’nin haberine göre perşembe günü yedi takipçisiyle mahkemeye çıkarılan Chokurongerwa tutuklandı. Sekiz sanık çocuk haklarını ve cenaze yasalarını ihlal etmek suçlarıyla yargılanıyor.

Başkent Harare’nin 34 kilometre kuzeybatısındaki çiftlikte bulunan mezarlarda dokuz yetişkin ve yedi çocuk cesedi tespit edildi.

Yetkililer, çiftlikteki çocukların resmi bir eğitim almadığını ve ‘tarikat liderlerinin çıkarı için çalıştırıldığını’ söyledi. Yerel bir radyoya konuşan eski bir tarikat üyesi sahte peygamberin çiftliğinde yüzlerce ailenin olduğunu ve bu kişilerin dünyayla iletişiminin engellendiğini anlattı.

Kurtarılan 251 çocuktan 246’sının doğum belgesinin bulunmadığı belirtildi.

Chokurongerwa, ülkedeki Apostokolik (Havari) kiliselerine mensup. Bu tarikat, çocuk evlilikleri başta olmak üzere pek çok yasaya aykırı uygulamayı savunuyor. Açık havada ibadet eden tarikat modern tıbbı da reddediyor.

Bölgeyi görüntülemeye giden gazetecilere konuşan bir tarikat lideri, “Tanrı, çocukların okula gitmesini yasakladı” dedi.

Birleşmiş Milletler’e göre Zimbabve’de bu kiliselere nüfusun yüzde altısı, yani yaklaşık 2 milyon kişi gidiyor.