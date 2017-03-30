Şaibeli ihale iptal edildi!

Detay Gazetesi’nin gündeme getirdiği şaibeli Kıb-Tek ihaleleri konusunda geri adım atıldı…

Detay Gazetesi/Taner ULUTAŞ

Kıb-Tek Yönetim Kurulu tarafından ihaleye çıkılan ve çeşitli tartışmalara neden olduğu için mahkemeye taşınan Gönyeli Trafo Merkezi ile Kanal Lides ihaleleri iptal edildi. Mahkeme her iki ihalenin Kıb-Tek tarafından değil, Merkezi İhale Komisyonu tarafından yapılmasına karar verdi.

Elsis Şirketi’nin ihalelerde şaibe var iddiası ile ‘Ara Emri’ alınması ile ilgili mahkemeye taşıdığı iki ihale konusunda dün gerçekleşen duruşmada, bu iki ihalenin iptal edilmesine karar verildi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun çıktığı iki ihalenin iptalinden sonra, bu ihalelerin mahkeme kararıyla Elektrik Kurumu tarafından değil, Merkezi İhale Kurulu tarafından açılmasına karar verildiği de öğrenildi.

UBP’Lİ 4 ÜYE EVET DP’Lİ 2 ÜYE HAYIR DEMİŞTİ

Kıb-Tek’in geçtiğimiz Çarşamba günü, Kanak Lides ve Gönyeli Trafo Merkezi ile ilgili çıktığı ihaleler ile ilgili olarak mahkeme süreci devam ederken, Çarşamba günü ‘Ara Emri’ için duruşma kararı alınmıştı.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun toplanarak, yangından mal kaçırırcasına, ihaleyi bir iş adamı lehine sonlandırma kararı alması manidar karşılanmıştı. Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda, UBP’li 4 üyenin evet, DP’li 2 üyenin hayır kararı vermesi dikkatleri Kıb-Tek’e çevirmişti. Toplantıya Kıb-Tek Yönetim Kurulu Asbaşkanı Ersin Görsav’ın katılmaması da ayrıca dikkat çekmişti.

2 İHALENİN TOPLAM BEDELİ 4.5 MİLYON DOLAR

Kıb-Tek’in, Gönyeli Trafo Merkezi ile Kanak-Lides için çıktığı toplam 4,5 milyon USD’lik iki ihalenin yanı sıra, bugüne kadar açıklanmasına karşın, çıkmadığı 6 civarında ihalenin de Merkezi İhale Komisyonuna devredileceği öne sürülüyor.

Elsis Şirketi sahiplerinden ve yöneticilerinden Hüseyin Hallaçoğlu, Kıb-Tek’in çıkmış olduğu Gönyeli Trafo Merkezi ile Kanak Lides ihalelerinin iptali için mahkemeye yapmış olduğu Ara Emri başvurusu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Kıb-Tek yöneticilerinin kendisine ihalenin iptali için karar ürettiklerini ve davayı daha ileri götürmemesi konusunda telkinde bulunduklarını anımsatarak, karardan son anda dönüş olması durumuna hazırlıklı bir şekilde davaya hazırladığını belirtti