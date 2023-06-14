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Saldırı iddiası ortalığı karıştırdı! ABD, Ukrayna’yı uyarmış

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Rusya ile Avrupa arasındaki ana enerji bağlantısını yok etmeye yönelik plan hakkında ayrıntılı bilgi edinmesinin ardından geçen yaz Ukrayna hükümetini Kuzey Akım boru hattına saldırmama konusunda uyardığı iddia e
Saldırı iddiası ortalığı karıştırdı! ABD, Ukrayna’yı uyarmış

Wall Street Journal’ın (WSJ) yazışmalar hakkında bilgisi olan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, CIA yetkilileri, Hollanda askeri istihbarat servisinden aldığı bir ihbarı, Haziran 2022’de üst makamlara iletti.

ABD, söz konusu ihbarı ciddiye alırken, Ukrayna’nın Baltık Denizi’nin derinliklerinde böyle bir saldırı düzenleme kapasitesinden de şüphe etti.

Yaz sonuna doğru CIA, Ukrayna’nın bu plandan vazgeçtiğine dair başka bir istihbarat edindi ve ABD, Avrupalı müttefiklerini Kiev’in operasyonu düzenleme ihtimalinin azaldığı konusunda bilgilendirdi.

Ancak bu bilgilendirmeyi takip eden ayda, yer altındaki kuvvetli patlamalar sonucunda 4 Kuzey Akım borusundan 3’ü kullanılamaz hale geldi.

NELER YAŞANMIŞTI?

WSJ, geçen hafta da yine Alman müfettişlerin, Ukraynalı bir sabotaj ekibinin geçen yılki saldırının lojistiği ve finansmanı için Polonya’yı kullandığını gösteren kanıtları incelediğini yazmıştı.

Washington Post gazetesi de geçen hafta aynı şekilde, CIA’nın, Haziran 2022’de Avrupalı bir istihbarat servisi aracılığıyla, Ukrayna özel harekat kuvvetlerinden oluşan 6 kişilik ekibin, Rus gazını Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım boru hattını sabote etmeyi planladığı bilgisine eriştiğini öne sürmüştü.

Bir kadın ve 5 erkekten oluşan grubun, Eylül 2022’de Almanya’nın kuzeyindeki Rostock kentinde sahte pasaportlarla yat kiraladığı ve Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediği aktarılmıştı.

Baltık Denizi’nin altından geçen Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022’de düzenlenen sabotaj, Rusya ile Almanya’yı birbirine bağlayan enerji hatlarında büyük hasara yol açmıştı.

Almanya’nın yanı sıra Danimarka ve İsveç’teki kurumlar, sabotaja ilişkin soruşturma yürütüyor. 

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