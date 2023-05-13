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Saman nezlesi ilaçları gülümsemenizi riske atabilir

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Uzmanlar, saman nezlesi semptomlarını hafifletmek için alınan ilaçların dişlerinizin rengini değiştirebileceğini açıkladı.
Saman nezlesi ilaçları gülümsemenizi riske atabilir

Antihistaminikler, ilkbahar ve yaz aylarında saman nezlesi hastalarının tedavisinin önemli bir parçasıdır. Ancak, diş hekimleri, polen mevsimi sırasında günde bir kez kullanılan hapların diş beyazlığına zarar verebileceğini öne sürdüler.

İngiltere’nin başkenti Londra’da çalışan uzman periodontist Dr. Sulaman Anwar, “Alerjiniz varsa, bu ilaçların ağız sağlığınız üzerinde de bir etkisi olabileceğini fark etmeyebilirsiniz.”

“Antihistaminikler gibi alerji ilaçlarını düzenli olarak kullanan birçok kişiden biriyseniz, bir yan etki olarak ağız kuruluğuna da aşina olabilirsiniz.” dedi.

TÜKÜRÜK BEZİNİN ÖNEMİ

Ağız kuruluğu, tükürük bezlerinin yeterli tükürük üretmediği anlamına gelir ve diyabet veya kalp, tansiyon ve depresyon ilaçları gibi altta yatan bir dizi tıbbi durumdan kaynaklanabilir.

Dr. Anwar, “Alerji ilaçları tükürük üretimini azalttığında, ağzınızı zararlı bakterilere ve diş çürümelerine karşı daha duyarlı hale getirebilir. Düzgün tükürük akışının olmaması da hem diş çürümesi hem de diş eti hastalığı riski artabilir.” diye ekledi.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) de “ağız kuruluğunuz varsa diş problemleri riskini azaltmak için iyi bir ağız hijyeni sağlamanın” önemli olduğunu vurguluyor.

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