Şam’da çekirge istilası

Suriye’nin başkenti Şam’ı çekirge sürüsü istila etti.

Suriye’nin başkenti Şam’ı çekirgeler istila etti. Çekirge istilasının tarım ürünlerine zarar vermesinden endişe ediliyor. Suriye basınına konuşan Tarım Bakanlığı yetkilisi Hazem Al-Zaila, “Şam’ı basan çekirgeler çöl çekirgesi. Sayıları çok sınırlı. Mahsulleri çok etkilemeyebilir. Suriye iklimi sıcaklık ve nem açısından çöl çekirgelerinin yayılmasına uygun olmadığı için korkmaya gerek yok” ifadesini kullandı.