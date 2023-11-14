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Şampiyon Melekler Anıtı için yarışma başladı

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Gazimağusa'da Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'nin düzenlediği "Melekler Anıtı Yarışması" Başladı
Şampiyon Melekler Anıtı için yarışma başladı

Gazimağusa Belediyesi, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin birlikte düzenlediği “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Melekler Anıtı, Ulusal Mimari, Peyzaj ve Plastik Sanat Eseri Yarışması”nın duyurusu dün Gazimağusa Belediyesi’nde düzenlenen toplantıyla yapıldı.

Beldiye’den yapılan açıklamaya göre toplantıya, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Proje, Bayındırlık, İmar Birimi Amiri Abide Başman Eryaşar, KTMMOB Başkanı Tunç Adanır, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ile Genel Sekreteri Osman Akın ve Belediye Meclis Üyeleri Erhun Şahali ile Şükrü Demirbaş katıldı.

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay toplantıda yaptığı konuşmada, ülkede ve melekler şehri Mağusa’da önemli bir konuda adım atıldığını ifade ederek, başta Başbakan Ünal Üstel olmak üzere projeye katkı koyan, emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Uluçay, gerek anıt mezarlık gerekse Melekler Anıtı konusunda zamanlama konusunda hiçbir problem yaşanmadan çalışmaların özveri ile devam ettiğini ifade ederek, Mağusa’da Şampiyon Meleklerin hiç bir zaman unutulmayacağını belirtti.

-Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya konuşmasında, toplantının, yarışma başvurularının başladığına dair duyuru niteliğinde olduğunu belirterek, projenin amacının Şampiyon Meleklerin anısına bir farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Projenin Mağusa’da büyük etki bırakacak bir anıt olacağına inanç belirten Karakaya, katılımın da yoğun olmasını temenni ederek Şampiyon Meleklerin anısını yaşatacak en güzel eserin seçileceğinden şüphe duymadığını kaydetti.

-Adanır

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır da açıklamasında, bir süreden beridir yarışmayla ilgili çalışmalar yürütüldüğünü aktararak, Mağusa’ya ve ülkeye melekleri unutturmayacak kalıcı bir eser kazandırılacağını söyledi. Adanır, yarışma başvurularının 6 Şubat tarihinde sona ereceğini, proje teslim tarihinin ise 27 Şubat olduğunu belirtti.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Melekler Anıtı, Ulusal Mimari, Peyzaj ve Plastik Sanat Eseri Yarışması şartnamesi ile süreç takvimine yarından itibaren Gazimağusa Belediyesi’ne ait sosyal medya hesaplarından ve web sayfasından ulaşabilecek.

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