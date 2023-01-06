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Şan: 2023 yılından umutluyum

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Maliye Bakanı Alişan Şan, yapıcı eleştirileri dikkatle dinlediğini, not aldığını ve önemsediğini vurguladığı konuşmasında, yeni yıl 2023’ten umutlu olduğunu dile getirdi.
Şan: 2023 yılından umutluyum

Meclis Genel Kurulu toplantısı devam ediyor…

Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülüyor…

Maliye Bakanı Alişan Şan, yapıcı eleştirileri dikkatle dinlediğini, not aldığını ve önemsediğini vurguladığı konuşmasında, yeni yıl 2023’ten umutlu olduğunu dile getirdi.

Bakan Şan, “Aslında yürümemiz gereken iki yol var; gelirleri artırmak ve mali disiplin. Mali disipline hiç şüphesiz önem vereceğiz.

2023 yılından umutluyum; Kıbrıs Türk halkının zerre kadar endişeli olmaması gerektiğini belirtmek isterim… Öte yandan pandemi sonrası Rusya –Ukrayna savaşı ile bozulan tedarik zinciri konusunun da düzeleceğine inanıyorum ki nitekim bugün Rusya’nın bir ateşkes teklifi de olmuştur.” diye konuştu.

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