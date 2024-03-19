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Sanayi ışıklarındaki kaza trafiği felç etti

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Lefkoşa’da Alpet petrol istasyonunun karşısında iki aracın karıştığı bir kaza meydana geldi.
Sanayi ışıklarındaki kaza trafiği felç etti

Lefkoşa’da Alpet petrol istasyonunun karşısında iki aracın karıştığı bir kaza meydana geldi.

Saat 08:00 sıralarında gerçekleşen trafik kazası trafiği adeta felç etti, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Çarpışmanın şiddetiyle kazaya karışan VG 151 plakalı aracın hava yastıkları patladı.

Olay yerinden elde edilen bilgilere göre sürücünün hamile bir kadın olduğu ifade edilirken, kaza sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanan yok.

Polis ekiplerinin yaşanan kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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