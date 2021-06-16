Sanayi Odası, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i 15 Haziran’da ziyaret etti. Belediyeden verilen bilgiye göre, ziyarette, “Organize Sanayi Bölgelerinin durumu” konuşuldu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kıbrıs Türk Sanayi Odası yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. Arter, daha önce ekonomi bakanlığında görev yaptığı için sanayi bölgeleriyle ilgili derinlemesine çalışmasının olduğunu ifade ederek, geçen sürede bazılarının çözüldüğünü bazılarının çözülemediğini, o günlerde de dikkatleri çeken acilen yapılması gereken işlerin olduğunu, o tecrübelerle hareket edeceklerini söyledi.

İsmail Arter, sanayi bölgelerinde Sanayi Dairesi ile birlikte yapılması gereken çalışmalar olduğunu, şu an istişare içinde işleri götürdüklerini ancak yeterli olmadığını, sanayicilerin özellikle altyapıyla ve alan kullanımıyla ilgili şikayetlerinin olduğunu ifade etti.

Sanayi bölgeleri için sürekli bir istişare gerektiğini, belediyenin şu an için sadece temizlik yaptığını veya gelen talepleri yaptıklarını söyleyen İsmail Arter, sanayi odasının taleplerini de tahmin ettiğini, sanayicilerin herkesin ziyaret ederken mutlu olacağı bir sanayi bölgesi hayal ettiğini bildiğini, Belediye olarak çalışmalarda Sanayi Odası’na yardımcı olacaklarını ifade etti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu da, yeni bir vizyonla göreve geldiklerini ve bölge belediyelerini ziyaretlere başladıklarını kaydetti.