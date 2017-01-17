Sanayi Odası’ndan TC ve KKTC arasında imzalanan enerji anlaşmasına destek

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) enerji alanında Türkiye ile KKTC arasında imzalanan işbirliği anlaşmasına destek belirterek, anlaşmanın Cumhuriyet Meclisi’nde onaylanmasını “enerji piyasasına yönelik reform potansiyeli” olarak değerlendirdi.

Sanayi Odası, başta elektrik olmak üzere, yüksek girdi maliyetleri nedeniyle üreticilerin haksız rekabete maruz kaldığını belirterek, “Kablo projesi ülkemiz enerji piyasasının sürdürülebilir ve arz güvenliği sağlayan yapıya ulaşmasını sağlayacak. Projeyle enerji maliyetlerinde rekabet edebilir seviyeye ulaşabileceğine inanıyor, projenin KKTC’de arz güvenliği sağlayacak ve daha fazla yenilenebilir enerji yatırımlarına imkan verecek şekilde vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesini destekliyoruz” açıklamasında bulundu

Anlaşmanın KKTC- Türkiye arasında çift taraflı çalışabilecek elektrik kablosu projesinin hayata geçirilmesine zemin sağlayacağını belirten Kıbrıs Türk Sanayi Odası, tekelleşme yaratmayacak ve rekabetçi serbest piyasa ortamı sağlayacak şekilde elektriğin özel sektöre açılması gerektiği görüşünü aktardı.

Sanayi Odası’nın yazılı açıklamasında Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın anlaşma konusundaki çabasının ve anlaşmanın Cumhuriyet Meclisi’nde büyük oranda kabul görmesinin memnuniyetle karşıladığını da belirtildi.