Saner: Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun önerilerini uyguluyoruz

Saner, Meclis’in toplanma saatinin ertelenmesine yönelik muhalefet parti başkanlarının verdiği desteğe teşekkür etti.

HP Genel Başkanı Özersay’ın bedelli askerliğe yönelik sorusunu yanıtlayan Saner, çalışmaların devam ettiğini aynı zamanda pandemiden kaynaklı kayıt dışılığa yönelik de adım atılacağını söyledi.

62. maddeden konuşmalara da değinen Saner, saatin 18.30 olduğunu, üç siyasi parti başkanın beş dakika konuşması gerekirken üç saat konuştuğunu söyledi.

Saner, öğrencilerin ülkeye gelişi konusunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının efor sarf ettiğini, bu konunun devlet politikası olduğunu, bu konuyu çok önemsediklerini, esas olanın ekonomik çarkların dönmesine imkan yaratmak olduğunu söyledi.

Hükümetin bu vizyonu ortaya koyduğunu, mart ayı içinde 10 bin öğrencinin adaya gelmesinin planlandığını belirten Saner, aşı planlaması konusunda bazı kaymalar olduğunu, Sağlık Bakanının da bu durumu net bir şekilde ortaya koymak adına istatistik çıkaracağını söyledi.

Saner, güneye 110 bin doz aşı gittiğini, KKTC’ye ise gelmesi gereken payın gelmediğini bunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

Borcu olan vatandaşların borçlarının yapılandırılması konusunda merkez bankası ve bankalar birliği ile toplantılar yaptıklarını, ödeme güçlüğü çekenlerin yanında olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Bu konunun kurala bağlanmasıyla çıkan sorunlar nedeniyle bu kararın alındığını söyleyen Saner, “UBP ve hükümet ortakları olarak ne dediysek arkasındayız. “ dedi.

Her türlü kolaylığı yapacaklarını kaydeden Saner, borçluların borçlandıkları faizden devam edeceklerini, 6 ay da öteleme şansları olacağını belirtti.

“Bulaşıcı hastalıklar üst kurulunun önerilerini uyguluyoruz” diyen Saner, tüm dünyada ve ülkede bıkkınlık yaşandığını ancak kurallara uymaktan vazgeçilmemesi gerektiğini kaydetti.

Tüm vatandaşlara maske mesafe hijyen kurallarına uyma çağrısı yapan Saner, “Esas denetim halk tarafından yapılandır.” dedi.

Erhürman: Kararların istişare edilerek alınması gerek

Erhürman 62. Maddenen konuşan ardından bakanların kürsüye geldiğini ve bakanın konuşmasının 62 madde konuşmasından daha uzun olduğunu belirtti.

Bugün yasama günü olduğu halde gündemde yasa olmamasını eleştiren Erhürman, üç parti başkanı üç saat konuşmuş gibi bir algı yaratılmasının doğru olmadığını söyledi.

Erhürman, CTP’nin baştan beri Üst Komite Kararlarının uygulanması gerektiğini söylediklerini, kararların istişare edilerek alınmasını gerektiğini ifade etti.