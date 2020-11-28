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Saner: "Hükümet Kurma Boynumuzun Borcudur"

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, dün akşam UBP Lekfe İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği toplantıda son gelişmeler ve hükümet konusunda bilgi verdi.
Saner: "Hükümet Kurma Boynumuzun Borcudur"

Saner, “Cumhurbaşkanlığı seçimi bizim anavatan ile olan ilişkilerimiz açısından da çok önemli bir dönüm noktası oluşturmaktaydı. Anavatan ile birlikte hareket eden cumhurbaşkanının olması KKTC’nin tek alternetifiydi” dedi. Saner, doğal gaz arama çalışmalarına da değinerek, “Sahip olduğumuz topraklar üzerinde hidrokarbon çalışmalarına devam edeceğiz.

Anavatanla birlikte türk ulusunun hak ve çıkarlarını, doğu akdenizde hidrokarbon yataklarında sonuna kadar kullanmaya ve bu uğurda da elimizden gelen her türlü katkıyı yapmaya devama edeceğiz” dedi..

Hükümet kurma çalışmalarından da söz eden Saner, kendisine hükümeti kurma görevi verildiğini hatırlatarak, “Sorumluluğu üstünde hisseden ve Kıbrıs Türk halkının ne istediğini çok iyi bilen bir parti olarak, bir hükümet kurma bizim boynumuzun borcudur” dedi. “26 sayısına ulaşamayacağımızı görünce görevi iade ettim” diyen Saner, görevin şu anda CTP’de olduğunu ve CTP’nin turlarına devam ettiğini hatırlattı.

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