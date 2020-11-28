Saner: “Ne karar alırlarsa alsınlar, haklıyız ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri unutan, Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs adası ve doğal zenginlikleri üzerinde, Rumlar kadar hakkı olduğunu göz ardı eden Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye aleyhine kararlar almasının yanlış olduğunu belirterek, “Ne karar alırlarsa alsınlar, haklıyız ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz” dedi.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, dün akşam UBP Lekfe İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği toplantıda son gelişmeler ve hükümet konusunda bilgi verdi.

Saner, yaşanan süreçle ilgili şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı seçimi bizim Anavatan ile olan ilişkilerimiz açısından da çok önemli bir dönüm noktası oluşturmaktaydı. Anavatan ile birlikte hareket eden Cumhurbaşkanının olması, KKTC için şarttır. Aksi takdirde sıkıntılar büyüyecekti. Türkiye ile iyi ilişkileri sürdürmek, geliştirmek, Kıbrıs Türkü’nün yararınadır. Bunu yapmamak görevinizi yapmamak anlamına gelir. Türkiye eğer projeniz varsa projenizi değerlendirir ve katkı sağlar. Eğer bir görüşünüz varsa ortaya koyarsınız, saygı gösterir. Ancak , en hassas konularda Türkiye’ye zarar verecek konuşmalar yapmak, Kıbrıs konusunu sadece sizin istediğiniz gibi yönlendirmeye kalkışmak doğru olmaz. Kıbrıs konusu, Türkiye ile bizim ortak bir meselemizdir.”

UBP Genel Başkan Vekili Saner, doğal gaz arama çalışmalarına da değinerek, gerek denizlerde gerekse karada, hidrokarbon çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti ve “Anavatanla birlikte Türk ulusunun hak ve çıkarlarını, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon yataklarında sonuna kadar kullanmaya ve bu uğurda da elimizden gelen her türlü katkıyı yapmaya devama edeceğiz” dedi.

“AB YANLIŞ KARARLAR ALIYOR”

Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri unutan, Kıbrıs Türk halkının da Kıbrıs adası ve doğal zenginlikleri üzerinde Rumlar kadar hakkı olduğunu göz ardı eden Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye aleyhine kararlar almasının yanlış olduğunu da vurgulayan Ersan Saner, “Ne karar alırlarsa alsınlar, haklıyız ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“HÜKÜMETİ BİZ KURMALIYIZ”

Hükümet kurma çalışmalarından da söz eden Saner, kendisine hükümeti kurma görevi verildiğini hatırlatarak, “Sorumluluğu üstünde hisseden ve Kıbrıs Türk halkının ne istediğini çok iyi bilen bir parti olarak, bir hükümet kurma bizim boynumuzun borcudur. Diğer partilerin de demokrasi gereği buna yardımcı olmaları gerekir” dedi.

“26 sayısına ulaşamayacağımızı görünce görevi iade ettim” diyen Saner, görevin şu anda CTP’de olduğunu ve CTP’nin turlarına devam ettiğini hatırlattı.