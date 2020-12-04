Saner Saray'a Davet Edildi

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman'ın dün akşam görevi iade etmesi sonrasında bu görevin yeniden UBP'li Ersan Saner'e verilmesi bekleniyor

BRT'deki canlı yayına telefon aracılığıyla katılan Saner, görüşmenin 14.00'te olacağını açıkladı.

"Son dakikaya kadar zorlayacağız"

Saner görevin kendisine verilmesi durumunda "hükümeti kurabilmek için son dakikaya kadar şansımızı zorlayacağız" dedi.

"Daha önce de bu görevi almıştınız, ama hükümet kurulamamıştı. Bu kez ne değişecek?" sorusuna karşılık Saner şu yanıtı verdi: