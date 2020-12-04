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Saner Saray'a Davet Edildi

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CTP Başkanı Tufan Erhürman'ın hükümeti kurma görevini iade etmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Tatar, bugün saat 14.00'te Ersan Saner'i saraya davet etti
Saner Saray'a Davet Edildi

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman'ın dün akşam görevi iade etmesi sonrasında bu görevin yeniden UBP'li Ersan Saner'e verilmesi bekleniyor

BRT'deki canlı yayına telefon aracılığıyla katılan Saner, görüşmenin 14.00'te olacağını açıkladı.

"Son dakikaya kadar zorlayacağız"

Saner görevin kendisine verilmesi durumunda "hükümeti kurabilmek için son dakikaya kadar şansımızı zorlayacağız" dedi.

"Daha önce de bu görevi almıştınız, ama hükümet kurulamamıştı. Bu kez ne değişecek?" sorusuna karşılık Saner şu yanıtı verdi:

 

"Tüm partiler UBP kuramadı başka bir parti kurabilir mi düşüncesindeydiler… Şimdi burada artık ülkenin hassasiyetini tüm partiler anlaması gerekiyor. Bu dönemde gerekli iradenin ortaya konması gerektiğini düşünüyorum.. Siyasi partileri tekrardan tutum ve davranışlarını gözden geçirip nasıl bir hükümet olacağı şeklinde gerekli katkıyı koyacaklarını düşünüyorum"
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