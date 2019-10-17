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Saner: UBP'nin Cumhurbaşkanı adayını Ekim sonunda açıklayacağız

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Saner: UBP'nin Cumhurbaşkanı adayını Ekim sonunda açıklayacağız
Saner: UBP'nin Cumhurbaşkanı adayını Ekim sonunda açıklayacağız

UBP Genel Sekreteri Saner, Serden Hoca'nın, "Tatar, Özersay'a Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağı konusunda benim önümde söz verdi" sözlerine ilişkin konuştu ve "O dönem ben genel sekreter değildim, bu konuyla ilgili bilgi de gelmedi. UBP'nin adayı olup olmayacağını birkaç günlük gecikme yaşansa da Ekim sonunda açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

İrfan Batu’nun sunduğu Kıbrıs Postası TV Ana Haber’e bağlanan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, Serden Hoca’nın "Tatar, Özersay'a Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağı konusunda benim önümde söz verdi” sözlerine ilişkin konuşarak, “O dönem ben genel sekreter değildim, bu konuyla ilgili bilgi de gelmedi. Olmadığı bir dönem için yorum yapmam doğru değil” şeklinde konuştu.

“ADAYIMIZIN OLUP OLMAYACAĞINI EKİM SONUNDA AÇIKLAYACAĞIZ”

Eylül başında açıklama yaparak, UBP’nin KKTC’ye inanan bir kişinin mutlak suretle Cumhurbaşkanlığı makamına taşınmasını gerektiğini söylediğini hatırlatan Ersan Saner, “UBP’nin adayı olup olmayacağı konusunda Ekim sonunda paylaşacağımızı söylemiştim. Taahhütlerimize bağlı kalıp halkımız ile paylaşacağız” dedi.

“SIKINTILARIMIZ VARKEN CUMHURBAŞKANLIĞI’NA KKTC’Yİ SEVEN BİRİNİ GÖNDERMEK İSTİYORUZ”

KKTC aşığı bir Cumhurbaşkanı adayının UBP tarafından çıkarılacağı mesajını verdiklerini işaret eden Saner, “Ülkede bu kadar sıkıntılarımız varken Cumhurbaşkanlığı’na KKTC’yi seven birini göndermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“TAAHHÜTLERE BAĞLI KALARAK HALKIMIZ İLE PAYLAŞACAĞIZ”

Ersan Saner, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için birkaç günlük gecikme yaşansa da taahhütlere bağlı kalarak halk ile paylaşacaklarını vurguladı.

“O GÜNDEN SONRA, ÖZERSAY İLE EN AZ 5 DEFA KARŞI KARŞIYA GELDİM, BİR ŞEY SÖYLENMEDİ”

Kudret Özersay’ın Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’na kendisine rakip olması durumunda hükümetin devamının sıkıntıya gireceği yönündeki açıklamaları hakkında konuşan Genel Sekreter, “O günden sonra, Özersay ile en az 5 defa karşı karşıya geldim, bu konuyla ilgili bir şey söylenmedi. Hükümet doğru yolda ilerliyor, dolayısıyla bu konuların konuşulması iyi değil” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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