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Sanna Marin’den Türkiye’nin Suriye operasyonu ile ilgili açıklama

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Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci devam ederken Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den bir açıklama geldi.
Sanna Marin’den Türkiye’nin Suriye operasyonu ile ilgili açıklama

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte NATO’ya üye olmak için sıraya giren İsveç ve Finlandiya’nın üyelik süreçleri devam ediyor. Bütün NATO üyesi ülkelerden onay alması gereken bu iki ülkenin üyeliği için henüz Macaristan ve Türkiye’den onay gelmedi.

Bir basın toplantısı düzenleyen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Haziran ayında İspanya’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nde NATO arabuluculuğunda İsveç ile birlikte Türkiye’yle masaya oturan Marin, TSK’nın Suriye’ye düzenlediği askeri operasyon ile ilgili de bir soruya kısa yanıt verdi.

13 Kasım’da Suriyeli terörist Ahlam Albashir'in İstanbul’un en popüler bölgelerinden Taksim İstiklal Caddesi’ne bombalı saldırı düzenleyerek 6 kişiyi öldürmesi ve 81 kişiyi de yaralamasından sonra Ankara Suriye’ye bir operasyon yapılabileceğinin sinyalini vermişti. Hava operasyonu sonrasında gözler bölgedeyken, Marin, kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı.

“DAHA FAZLA YORUM YAPMAYACAĞIM”

Marin, “Bölgede yaşananları takip ediyoruz. Bu soru üzerine daha fazla yorum yapmayacağım. Finlandiya, dış politikada bize yol gösteren prensiplerimiz çerçevesince hareket ediyor” dedi.

Marin, NATO üyeliği ile ilgili olarak da, “Finlandiya ve İsveç’in üyelik süreçlerine onayın çoktan tamamlanması gerekiyordu. Finlandiya ve İsveç NATO’ya birlikte girmeli” ifadesini kullandı. İsveç ve Finlandiya’yı terörle mücadelede yeterli iş birliği yapmamakla suçlayan Türkiye’nin yanı sıra Macaristan da bu iki ülkenin NATO’ya üyelik sürecini askıya almıştı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban iki ülkenin NATO’ya üyeliğini desteklediğini söylerken Macaristan parlamentosu, yapılacak oylamayı 2023 yılına bırakmıştı. Orban, “Gelecek yıl yapılacak ilk iş bu oylama” demişti.

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