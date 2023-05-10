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Şaşırtıcı araştırma: Kronik ağrılar için faydasız antidepresanlar reçete ediliyor

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İngiltere'de yapılan bir araştırma, son yıllarda milyonlarca kişiye kronik ağrıları için faydası kanıtlanmayan antidepresan reçete edildiğini ortaya koydu.
Şaşırtıcı araştırma: Kronik ağrılar için faydasız antidepresanlar reçete ediliyor

İngiltere’deki Southampton, Bath, Bristol Üniversiteleri ve University College London’ın (UCL) da aralarında bulunduğu pek çok üniversite ve enstitü, amitriptilin, duloksetin, fluoksetin, sitalopram, paroksetin ve sertralin dahil olmak üzere Ulusal Sağlık Hizmeti’nde (NHS) yaygın olarak reçete edilen ilaçları inceledi.

Araştırmada, sadece 2020 ve 2021 yıllarında düşük dozda amitriptilin yazılan 15 milyon reçete olduğu görüldü. 2021 ve 2022 yıllarında antidepresan kullanan yetişkinlerin sayısında da yüzde 5 artış olduğu fark edildi. Geriye dönük 6 yıllık dönem incelendiğinde de hem hasta sayısında hem de reçete sayısında her yıl artış olduğu gözlemlendi.

DETAYLI ÇALIŞMA YOK

Southampton Üniversitesinden araştırma ekibinin lideri Prof. Dr. Tamar Pincus sonuçlarla ilgili, “Bu küresel bir sağlık sorunudur. Kronik ağrı, tedavi edeceğine dair yeterli bilimsel kanıt olmadan ve sağlık üzerindeki uzun süreli etkileri anlaşılmadan insanların antidepresan reçete edildikleri büyük bir soruna dönüştü.” açıklamasında bulundu.

Pincus, yapılan araştırmaların, antidepresanların uzun süreli etkisi üzerine ve herhangi bir noktada kronik ağrılar için kullanılacak kadar güvenli ve faydalı olduğu üzerine bir kanıt bulunamadığını gösterdiğini söyledi.

İnsanların yaklaşık dörtte birinin kronik ağrı çektiğinin düşünüldüğünü ifade eden Pincus, bunun ise toplumsal maliyeti, neden olduğu işe devamsızlık durumu, engellilik ödeneği ve kişisel maliyetleri açısından çok ağır olduğunu dile getirerek bunun için yapabilecekleri çok az şey olduğunu belirtti. 

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