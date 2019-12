Savaş gemileri yola çıktı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TCG Göksu ve TCG Gökova isimli fırkateynlerden oluşan Deniz Görev Grubu'nun Cezayir'e intikal ettiği duyuruldu.

Açıklamada iki fırkateynin Cezayir limanına yapacağı ziyaretin Oruç Reis anması için 7-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TCG GÖKSU ve TCG GÖKOVA fırkateynlerimizden oluşan Deniz Görev Grubu; İtalyan fırkateyni ITS ZEFFIRO ile geçiş eğitimini müteakip, NATO Deniz Muhafızı Harekatına yardımcı destek faaliyetleri icra ederek Cezayir Limanına intikal etmektedir.

TCG GÖKSU ve TCG GÖKOVA fırkateynlerimizin Büyük Türk Denizcisi Oruç Reis’in anılması maksadıyla 7-10 Ocak 2020 tarihleri arasında Cezayir Liman ziyareti yapılması planlanmaktadır."

The Turkish Naval Task Group which consist of our frigates TCG GÖKSU and TCG GÖKOVA, is transiting to the Port of Algiers to provide associated support to NATO's Operation Sea Guardian, after completing the passing exercise with the Italian frigate Zeffiro. pic.twitter.com/0WLIpA1ANm