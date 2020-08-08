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Savaşan: “Erenköy destanı, genç kuşaklara aktarılmalı!”

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Erenköy Direnişi'nin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan, “Erenköy destanı, genç kuşaklara aktarılmalı!” dedi.
Savaşan: “Erenköy destanı, genç kuşaklara aktarılmalı!”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan Erenköy Direnişi'nin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Sürdürülebilir bir gelecek için Erenköy Direnişi’nin genç kuşaklara anlatılmasının önemine dikkat çeken Ahmet Savaşan, 8 Ağustos 1964 tarihinin Kıbrıs Türk Halkı'nın varoluş mücadelesinde dönüm noktası olduğuna işaret etti.

 

ERENKÖY, KKTC’NİN KURULUŞUNA GİDEN YOLUN TEMEL TAŞIDIR…

Erenköy Direnişi'nin Dünya tarihinde benzerine rastlanmayan bir dram, trajedi olduğunun altını çizen Savaşan, Türkiye başta olmak üzere tahsillerini yarıda bırakarak Erenköy'e direniş için koşan o dönemin öğrencilerinin, bölge halkıyla omuz omuza mücadele vererek, stratejik bir köprübaşını tuttuklarını anımsatarak, “bu direniş 20 Temmuz Barış Harekatı'na ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna giden yolun temel taşlarını oluşturmuştur” ifadelerini kullandı.

 

ERENKÖY’DE İKİ YIL AÇIK HAPİSHANE HAYATI YAŞANDI...

Bu direnişe katılanların pek çoğunun iki üç haftalık atış eğitimiyle silah kuşanarak, herhangi bir planlı askeri organizasyon ve kumanda merkezi olmadan, mevzi bile sayılamayacak düzenekler içinde sarp ve dağlık bir bölgede kuşatma altında yöre halkıyla birlikte tarihi bir mücadele verdiğini dile getiren Savaşan, aileleriyle uzun süre bağlantı kuramayan bu müstesna kişilerin bir kısmının şehit veya gazi olduğunu, kimisinin yaşamı tanımadan yanı başında arkadaşının ölümüne tanıklık ettiğini, çoğunluğunun ise savaş bitmesine karşın bölgeden çıkamadığı için iki yıl açık hapisane hayatı yaşadığını anımsattı.

 

ERENKÖY, BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE NELERİ BAŞARABİLDİĞİMİZİN KANITIDIR…

Erenköy destanı, Kıbrıs Türk Halkı’nın birlik ve beraberlik içinde neleri başarabildiğini hem kendine hem de Dünya’ya gösterdiği en değerli kanıtı olduğuna dikkat çeken Ahmet Savaşan mesajının sonunda “bu önemli destanda; başta Türkiye'mizden olmak üzere tahsillerini yarıda bırakarak Erenköy'e çıkan o günün beş yüz civarındaki gencini, iki yüz civarındaki mücahidimiz ile bölgedeki kadınlarımız ile bölge halkını bu günlere gelmemizde ve devletimize kavuşmamızda verdikleri olağan üstü mücadeleden ötürü saygı ve minnetle anıyor, hayatta olmayanlara Allahtan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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