Savaşan: Kadın-erkek eşitliği açısından KKTC çağdaş dünyanın gerisinde!

Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle mesaj yayınlayan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, toplumlara, uluslara ve sürekli kıyaslandığı erkeğe can veren kadının, yaşam kaynağı ve tabiatın en fedakar varlığı olduğuna işaret ederek, bugün kadınlara hak ettiklerinin verilmemesi, tam tersine eziyet ve şiddet gösterilmesinin insanlık açısından büyük bir utanç olduğuna dikkat çekti.

Dünyada veya ülkemizde kadın ve erkek arasındaki hem sosyal hem duygusal ayrılıkların zaman zaman kadınların kendilerini savunma ve hakları olduğunu vurgulama gereğini beraberinde getirdiğine işaret eden Ahmet Savaşan, “kadınların yaşadıkları hak ihlalleri önce aile içinde başlıyor, yayılarak toplumsallaşıyor. Halbuki kadın erkek ayrımı ve kadına ikinci sınıf insan muamelesi yapılması akıl ve mantık dahilinde olmayan çağ ve uygarlık dışı bir uygulamadır. Kadının aile ve toplum yapısındaki önemi düşünüldüğünde her konuda her alanda eşitlikten öte önceliğin sahibi olması gerekir. Çünkü sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşayan ve çalışan kadının yetiştirdiği çocuk huzurlu bir toplumun temelini oluşturur” ifadelerini kullandı.

5 Aralık problemlere çözüm bulunması açısından önemli bir fırsat…

Kadınların yaşamın her alanında eşit koşullarda yer almasının çağdaş dünyanın gereği olduğuna vurgu yapan Ahmet Savaşan, 5 Aralık’ın içinde bulunduğumuz yüzyılın başlarından bu yana bütün Dünya’da kadınların daha insanca yaşama isteğini dile getirdikleri önemli bir mücadele ve dayanışma günü olduğuna işaret ederek, bu günün kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması ve yaşanan problemlere çözümler bulunması açısından önemli bir fırsat yarattığına dikkat çekti.

Gerçek bir ilerleme kadınlarla eşitlikten geçiyor…

Demokratik bir toplum için kadınların güçlendirilmesi gerektiğine inanç belirten Ahmet Savaşan, “kadınlarımızın çalışma alanlarının genişletilerek, eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye kadar yaşamın her alanında eşit fırsat ve imkanlardan yararlanmaları halinde ülkemizde gerçek bir ilerlemeden bahsedilebilecektir” ifadelerini kullandı.

Kadınlar turizm ve daha birçok alanda büyük başarılar elde ediyor…

Kadınların mecliste ve pek çok noktada azınlıkta olduğunu belirten Ahmet Savaşan, yapılan hukuki düzenlemelere ve atılan olumlu adımlara rağmen; kadın-erkek eşitliği uygulamaları açısından KKTC’nin çağdaş dünyanın gerisinde olduğunu belirtti. Savaşan, eğitimde, bilimde, sağlıkta, edebiyatta, sanatta, basında, turizmde ve daha birçok alanda büyük başarılar elde eden kadınların, mecliste ve daha pek çok karar verici nokta azınlıkta kalmasının düşündürücü olduğunun altını çizdi.

KKTC halen istenen noktadan uzak…

Ülkemizde kadın istismarı, kadınlara uygulanan şiddet, cinsiyet ayrımcılık gibi konuların üzerine gidilse de halen istenen noktadan uzak olunduğunu belirten Ahmet Savaşan, “KKTC’de yasalar önünde kadın ve erkeğin eşit olmasına rağmen, nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın yaşamın her alanında eşit koşullarda yer alabildiğini söylemek mümkün değildir. İhtiyacımız olan öncelikle bu gerçeğin kabul edilmesi ve ardından da samimiyetle gereken adımların atılmasıdır” dedi.



Böyle bir güne ihtiyaç duyulmamasını diliyorum…

Savaşan mesajının sonunda “bu duygu ve düşüncelerle bütün kadınların Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyor, böyle bir güne ihtiyaç duyulmadan her kadının kendi yaşam özgürlüğü ve haklarını layıkıyla yaşadığı bir dünya dileyerek, bütün kadınlara sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.