Savaşan:''‘Biatçılar’ ve ‘iradeciler’ diye bölünme lüksümüz yok''

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Savaşan katıldığı bir
televizyon programında, Başbakan Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı görevini
devralması halinde temel hedefinin “toplumsal birliği” ve “Türkiye ile iyi ilişkileri
yeniden tesis etmek” olacağını vurguladı.
“Bugün ülkemizin en önemli sorunlarından biri Türkiye hükümeti ve kamuoyu
ile bozulan ilişkilerimizdir. Bu ilişkilerin düzelmemesi durumunda, hem
bölgemizdeki gelişmeleri etkileme gücümüz ortadan kalkacak, hem de ekonomik
sorunlarımız artacaktır. Bırakın mali yardım almayı, Türkiye kamuoyunun
tepkisi nedeniyle turizm ve yükseköğretim kurumlarımız bile sarsıntı
geçirecektir” diyen Ahmet Savaşan, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmanın önemine
vurgu yaptı ve Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’ndaki birinci önceliğinin bu
ilişkileri yeniden düzeltmek olacağının altını çizdi.
Ailesini geçindirmeye çalışanlara katkı olacak…
“Cumhurbaşkanı Tatar’ın Türkiye sevdası zaten kanıtlanmış bir şeydir. Bu
olumlu imajını kullanarak bu ilişkileri en üst seviyeye çıkaracaktır. Bir
Cumhurbaşkanı olarak, toplumsal sorunları çözmeye çalışan hükümetlere,
işlerini geliştirmeye çalışan iş insanlarına ve ailesini geçindirmeye çalışanlara
yapacağı en büyük katkı da bu olacaktır. Bu hepimizin yaşamını
kolaylaştıracaktır” diye konuştu.
Tatar Kıbrıs sevdalısıdır …
“Tatar, Kıbrıslı bir Türktür. Hayatının her döneminde buna uygun davranmıştır.
İstanbul’da çalışmış, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanlığı yapmıştır. Ardından
Kıbrıs’a gelerek, spor kulübü başkanlığı yapmış, getirisi olup olmayacağını
düşünmeden televizyon yayıncılığı ile uğraşmıştır. Tatar, bir Kıbrıs sevdalısıdır.
Bir Türk milliyetçisidir” diyen Ahmet Savaşan, “Bu özellikleri ile toplumsal
birliğimiz için elinden geleni yapacaktır. Bizi her yerde en iyi şekilde temsil
edecek, her zaman aramızda olacak ve birbirimize yaklaşımımızı da olumlu
etkileyecektir” diye konuştu.
Yeni bir gelecek için birlikte çalışılacak…
Ersin Tatar’ın “toplumsal birlik” için yapacağı çalışmalara da değinen Ahmet
Savaşan, “saray, bir toplumsal merkeze dönüştürülecek. Kapıları her zaman ve
herkese açık olacak. Önemli toplumsal sorunlar, bütün siyasi partilerimiz ve sivil
toplum örgütlerimizin katılımı ile görüşülecek, yeni fikirler ortaya çıkartılacak,
bu fikirler yine halk ile birlikte halkın yararına değerlendirilecektir. Yani bu yeni
dönemde yeni bir gelecek için birlikte düşünülecek ve halkın bütün kesimleri
kucaklanarak birlikte çalışılacaktır” dedi. Savaşan, Tatar’ın tarzı göz önüne
alındığında, bu özelliklere sahip bir Cumhurbaşkanı’na hararetle ihtiyaç
duyulduğunu dile getirdi.
‘Biatçılar’ ve ‘iradeciler’ diye bölünme lüksümüz yok…
Gerek Türkiye hükümeti ve Türkiye kamuoyu, gerekse farklı toplumsal kesimler
ile çatışarak hiçbir yere varılamayacağının altını çizen Ahmet Savaşan,
“etrafımızda zaten yeterince düşmanımız var. Ada üzerindeki haklarımızı teslim
etmemek için direnen Rum tarafı, başka devletlerin de desteğini almış
görünüyor. Bu zorlukları aşabilmek için Türkiye ile kavgaya ihtiyacımız yoktur.
İçimizde ‘biatçılar’ ve ‘iradeciler’ diye bölünme lüksümüz de yoktur. Tatar, bütün
güçlerimizi birleştirmenin aracısı olacaktır. Sorunlarımızın üstesinden de bu güç
ile gelebileceğiz” şeklinde konuştu.
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