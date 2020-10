Savaşan:''‘Biatçılar’ ve ‘iradeciler’ diye bölünme lüksümüz yok''

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Savaşan katıldığı bir

televizyon programında, Başbakan Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı görevini

devralması halinde temel hedefinin “toplumsal birliği” ve “Türkiye ile iyi ilişkileri

yeniden tesis etmek” olacağını vurguladı.

“Bugün ülkemizin en önemli sorunlarından biri Türkiye hükümeti ve kamuoyu

ile bozulan ilişkilerimizdir. Bu ilişkilerin düzelmemesi durumunda, hem

bölgemizdeki gelişmeleri etkileme gücümüz ortadan kalkacak, hem de ekonomik

sorunlarımız artacaktır. Bırakın mali yardım almayı, Türkiye kamuoyunun

tepkisi nedeniyle turizm ve yükseköğretim kurumlarımız bile sarsıntı

geçirecektir” diyen Ahmet Savaşan, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmanın önemine

vurgu yaptı ve Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’ndaki birinci önceliğinin bu

ilişkileri yeniden düzeltmek olacağının altını çizdi.

Ailesini geçindirmeye çalışanlara katkı olacak…

“Cumhurbaşkanı Tatar’ın Türkiye sevdası zaten kanıtlanmış bir şeydir. Bu

olumlu imajını kullanarak bu ilişkileri en üst seviyeye çıkaracaktır. Bir

Cumhurbaşkanı olarak, toplumsal sorunları çözmeye çalışan hükümetlere,

işlerini geliştirmeye çalışan iş insanlarına ve ailesini geçindirmeye çalışanlara

yapacağı en büyük katkı da bu olacaktır. Bu hepimizin yaşamını

kolaylaştıracaktır” diye konuştu.

Tatar Kıbrıs sevdalısıdır …

“Tatar, Kıbrıslı bir Türktür. Hayatının her döneminde buna uygun davranmıştır.

İstanbul’da çalışmış, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanlığı yapmıştır. Ardından

Kıbrıs’a gelerek, spor kulübü başkanlığı yapmış, getirisi olup olmayacağını

düşünmeden televizyon yayıncılığı ile uğraşmıştır. Tatar, bir Kıbrıs sevdalısıdır.

Bir Türk milliyetçisidir” diyen Ahmet Savaşan, “Bu özellikleri ile toplumsal

birliğimiz için elinden geleni yapacaktır. Bizi her yerde en iyi şekilde temsil

edecek, her zaman aramızda olacak ve birbirimize yaklaşımımızı da olumlu

etkileyecektir” diye konuştu.

Yeni bir gelecek için birlikte çalışılacak…

Ersin Tatar’ın “toplumsal birlik” için yapacağı çalışmalara da değinen Ahmet

Savaşan, “saray, bir toplumsal merkeze dönüştürülecek. Kapıları her zaman ve

herkese açık olacak. Önemli toplumsal sorunlar, bütün siyasi partilerimiz ve sivil

toplum örgütlerimizin katılımı ile görüşülecek, yeni fikirler ortaya çıkartılacak,

bu fikirler yine halk ile birlikte halkın yararına değerlendirilecektir. Yani bu yeni

dönemde yeni bir gelecek için birlikte düşünülecek ve halkın bütün kesimleri

kucaklanarak birlikte çalışılacaktır” dedi. Savaşan, Tatar’ın tarzı göz önüne

alındığında, bu özelliklere sahip bir Cumhurbaşkanı’na hararetle ihtiyaç

duyulduğunu dile getirdi.

‘Biatçılar’ ve ‘iradeciler’ diye bölünme lüksümüz yok…

Gerek Türkiye hükümeti ve Türkiye kamuoyu, gerekse farklı toplumsal kesimler

ile çatışarak hiçbir yere varılamayacağının altını çizen Ahmet Savaşan,

“etrafımızda zaten yeterince düşmanımız var. Ada üzerindeki haklarımızı teslim

etmemek için direnen Rum tarafı, başka devletlerin de desteğini almış

görünüyor. Bu zorlukları aşabilmek için Türkiye ile kavgaya ihtiyacımız yoktur.

İçimizde ‘biatçılar’ ve ‘iradeciler’ diye bölünme lüksümüz de yoktur. Tatar, bütün

güçlerimizi birleştirmenin aracısı olacaktır. Sorunlarımızın üstesinden de bu güç

ile gelebileceğiz” şeklinde konuştu.