Savaşta korkutan gelişme: İsrail, Suriye’yi bombalıyor

Suriye devlet televizyonu, İsrail’in başkent Şam ve Halep’teki havalimanlarına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Şam Radyosu, İsrail saldırılarına karşı Suriye hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini bildirdi.
Ayrıntılar geliyor…
Suriye devlet televizyonu, İsrail’in başkent Şam ve Halep’teki havalimanlarına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Şam Radyosu, İsrail saldırılarına karşı Suriye hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini bildirdi.
Ayrıntılar geliyor…
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