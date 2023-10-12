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Savaşta korkutan gelişme: İsrail, Suriye’yi bombalıyor

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Hamas'ın İsrail'e baskını sonrası savaş şiddetlenirken, Suriye-İsrail hattında da gerilim fırladı.
Savaşta korkutan gelişme: İsrail, Suriye’yi bombalıyor

Suriye devlet televizyonu, İsrail’in başkent Şam ve Halep’teki havalimanlarına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Şam Radyosu, İsrail saldırılarına karşı Suriye hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini bildirdi.

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