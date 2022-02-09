  • BIST 2.042,85
  • Altın 792.28614
  • Dolar 13.5766
  • Euro 15.5352
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

SBC Boru Tenis Liginde Heyecan Devam Ediyor

» »
SBC Boru Tenis Liginde Heyecan Devam Ediyor
SBC Boru Tenis Liginde Heyecan Devam Ediyor

KKTF tarafından düzenlenen 2022 SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Liginde heyecanlı
ve zevkli grup karşılaşmaları ile devam ediyor.

SBC BORU 16 yaş altı tenis ligi grup maçlarında alınan sonuçlar ve maç programı şu şekilde:

MAÇ SONUÇLARI:
PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1-6 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

0 TEK KIZLAR 2
0 TEK ERKEKLER 2
1 ÇİFT KIZLAR 0
0 ÇİFT ERKEKLER 1
0 KARIŞIK ÇİFTLER 1

GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ – BYE

SBC BORU 2022 16 YAŞ ALTI LİG GRUP MAÇ PROGRAMI:

whatsapp-image-2022-02-08-at-14.54.30.jpeg
GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ – GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ - PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTF 2022 SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligi Başlıyor02 Şubat 2022 Çarşamba 19:20
  • Seniha-Niyazi Öztoprak Golf Turnuvası Şampiyonu Engin Portakalcıoğlu31 Ocak 2022 Pazartesi 19:13
  • NICOSIA MOTORS Tenis Ligi 1. Hafta Sonuçları31 Ocak 2022 Pazartesi 18:33
  • Avustralya Açık'ta Tek Erkeklerde Şampiyon Rafael Nadal30 Ocak 2022 Pazar 17:55
  • Duatlonda Zafer Metin Kuşkurdan’ın30 Ocak 2022 Pazar 15:18
  • Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas: Biz Buradayız, Görevimizin Başındayız29 Ocak 2022 Cumartesi 20:30
  • Türk Milli Motosikletçi Can Öncü Yeni Yılın İlk Testini İspanya' da Yaptı28 Ocak 2022 Cuma 17:56
  • Seniha-Niyazi Öztoprak Golf Turnuvası Hafta Sonu Yapılacak26 Ocak 2022 Çarşamba 18:15
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Futbol Tenisi Federasyonu’nu Kabul Etti24 Ocak 2022 Pazartesi 16:19
  • Koronavirüs Testi Pozitif Çıkan Milli Sporcu Alperen Arabacı’nın Türkiye’ye Dönmesine İzin Verilmedi23 Ocak 2022 Pazar 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti