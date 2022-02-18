SBC Boru Tenis Liginde Yarı Final Ve Final Heyecanı Başlıyor

KKTF tarafından düzenlenen 2022 SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Liginde çekişmeli

ve zevkli grup karşılaşmalarının tamamlanması ile yarı final ve final heyecanı başlıyor.



SBC BORU 16 yaş altı tenis liginde oynanan grup karşılaşmalarını yenilgisiz ve

lider tamamlayan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü finale yükselirken, 2. sırada yer

alan Pakan Spor Kulübü Derneği ile ligi 3. sırada tamamlayan Girne Belediyesi Tenis

Kulübü arasında KKTF kortlarında oynanacak yarı final karşılaşması ile devam ediyor.

2022 SBC BORU 16 YAŞ ALTI LİG MAÇ PROGRAMI:

21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ – YARI FİNAL (KKTF kortları) Saat 15:00

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

22 ŞUBAT 2022 SALI – FİNAL (KKTF kortları) Saat 15:00

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ – (PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - GİRNE

BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ galibi)