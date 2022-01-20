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Seçim nedeniyle 24 Ocak'ta eğitime bir gün ara verilecek

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 24 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda eğitim faaliyetlerine bir gün ara verileceğini duyurdu. 
Seçim nedeniyle 24 Ocak'ta eğitime bir gün ara verilecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, erken seçim dolayısıyla pazar günü okullarda oy verme işlemi gerçekleştirileceğinden, gerekli düzenlemelerin ve dezenfekte işlemlerinin yapılabilmesi için 24 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda eğitim faaliyetlerine bir gün ara verileceğini duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, pazar günü gerçekleştirilecek milletvekilliği erken genel seçimi nedeniyle oy verme işlemi yapılacak okullarda oy sayım işlemlerinin ertesi güne sarkabileceği, eğitim öğretimin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi, okullarda gerekli düzenlemelerin ve dezenfekte işlemlerinin yapılabilmesi adına pazartesi günü tüm okullarda eğitim faaliyetlerine bir gün ara verileceği belirtildi. 

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