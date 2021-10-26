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Şeker hastaları sağlıklı kişilere göre 13 yıl daha az yaşıyor

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Hollanda Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nün 45 yaş üzeri diyabet hastaları olanlar üzerinde yaptığı araştırmaya göre şeker hastalığı olanlar sağlıklı bireylerden 13 yıl daha az yaşıyor.
Şeker hastaları sağlıklı kişilere göre 13 yıl daha az yaşıyor

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS) ve Hollanda Sağlık Araştırmaları Enstitüsünün (Nivel) ortaklaşa yaptığı çalışmada, şeker hastalarının sağlıklı kişilere göre 13 yıl daha az yaşadığı tespit edildi.

Hollanda Sağlık Araştırmaları Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkede 45 yaşın üzerindeki şeker hastaları arasında yürütülen araştırmanın sonuçları paylaşıldı.

Açıklamada, şeker hastalarından TİP-1 olanların sağlıklı bireylerden 13 yıl, TİP-2 olanların ise 3 yıl daha az yaşadığı belirtildi.

ÖLÜM RİSKİ NORMALDEN 5 KAT FAZLA

45 ile 70 yaş arasındaki TİP-1 diyabet hastalarının ölüm riskinin normalden 5 kat, TİP-2 diyabet hastalarının ise normalden 2,5 kat fazla olduğu kaydedilen açıklamada, 2012-2019 yılları arasında ölen 45 yaşın üzerindeki toplam 1,1 milyon kişinin yüzde 25'inden fazlasının diyabet hastası olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şeker hastalığının etkileri sebebiyle ölenlerin daha fazla olabileceğine dikkat çekildi.

TİP-1 diyabetin kalıtsal olması sebebiyle önlenemediği belirtilen açıklamada, TİP-2 diyabet hastalarının sağlıklı beslenerek ve kandaki şeker oranını düzenli takip ederek hastalığı kontrol altında tutulabilecekleri tavsiyesinde bulunuldu.

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