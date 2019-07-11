Şekerli içecekler kanseri tetikliyor mu?

Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma şekerli içeceklerle kanser riski arasında bir bağ olabileceğini ortaya koydu.

British Medical Journal'da yayınlanan çalışma, 5 yıl boyunca 100 bin kişi üzerinde yapıldı. Araştırma, günde 100 ml. yani haftada iki kutu daha fazla şekerli içecek tüketmenin kanser riskini yüzde 18 artırabileceğine işaret ediyor.

Çalışmaya katılan her bin kişiden 22'sinde kansere rastlandı. Bu kişilerin 100 ml daha fazla şekerli içecek tüketmesi durumunda ise bu sayı binde 26'ya ulaştı. Beş yıl süren araştırmada toplam 2193 kişiye kanser teşhisi konuldu. Bu hastalardan 693'ü göğüs, 291'i prostat, 166'sı ise kolorektal kanserine yakalandı.

Araştırmacılar kansere neden olarak şekerli içecek tüketiminin kesin olarak gösterilemeyeceğini ve bunun kanıtlanması için daha geniş çaplı bir çalışmanın yapılması gerektiğini açıkladı. Fakat bu gıdaların bünyelerde kanser hücrelerinin oluşmasında rol oynayabileceğini belirtti.

Ayrıca veriler üzerinden yapılan araştırma eğilimlerin saptanmasını sağlarken, bu eğilimlerle kanser arasında doğrudan bir bağ olup olmadığını açıklayamıyor. Örneğin araştırmada günde yaklaşık 185 ml şekerli içecek tüketenlerin 30 ml'den az tüketenlerden daha fazla kansere yakalandığı görülüyor. Fakat tüketicilerin ne tür besinler aldıkları incelenmiyor. Zira çok tuzlu ve kalorili gıdaların kanser riskini artırdığı biliniyor. Ve kansere çok fazla şekerli içecek tüketilmesinden mi yoksa sağlıksız beslenmeden dolayı mı yakalanıldığı sorusu yanıtsız kalıyor.

İngiliz Alkolsüz İçecekler Birliği, alkolsüz içeceklerin dengeli bir diyetin parçası olarak tüketmelerinin güvenli olduğunu belirtiyor. Çalışmanın ise araştırmacılarının da belirttiği gibi kanser ile bu tür içecekler arasında doğrudan bir bağ olduğunu kanıtlamadığının altını çiziyor.

Hangi içecekler şekerli?

Araştırmacılar yüzde 5'ten daha fazla şeker barındıran içecekleri bu gruba sokuyor. Fazladan şeker eklenmemiş meyve suları, meşrubat, enerji içecekleri ve şeker eklenmiş çay ve kahve de bu grupta sayılıyor. Çalışma ekibinin incelediği sıfır kalorili ve yapay şekerli diyet içeceklerde ise kanserle doğrudan bir bağlantı kurulabilmiş değil.