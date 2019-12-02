Selahattin Demirtaş'tan açıklama: Halkım bilsin böyle bir hastalığım var

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 26 Kasım Salı günü, göğüs sıkışması ve nefes darlığı nedeniyle rahatsızlık geçirdiği ancak hastaneye sevk edilmediği yönünde çıkan haberlere ilişkin HDP milletvekili Erol Katırcıoğlu, “Biz kendisini ziyaret ettik, biz hapishaneden ayrıldıktan sonra kendisini hastaneye sevk etmişler” dedi.

Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın nefes darlığı rahatsızlığı nedeniyle baygınlık geçirdiği ancak hastaneye sevk edilmediği yönünde haberler yayımlandı.

Rûdaw’ın İstanbul muhabiri Rawin Sterk’e konuşan HDPli vekil Erol Katırcıoğlu, Demirtaş’ı ziyaret ettiklerini, durumunun ise stabil olduğunu söyledi.

‘Siyasi analizler bile yaptı’

Rawin Sterk’in, ‘Selahattin Demirtaş kalp spazmı geçirdi mi sorusuna, HDPli Vekil” Yok hayır, öyle bir şey değil. Doktora daha gitmedi anladığım kadarıyla. Bu hadise geçen hafta olmuş, acile götürmek istemişler, oda ben acile gitmek istemiyorum demiş. Beş dakikalık bir baygınlık geçirmiş hepsi bu, ancak solunumla ilgili sıkıntı yaşadığını söylemiş” diyerek cevap verdi.

Demirtaş’ın sağlık durumunda ciddi bir sorun olmadığını da belirten Katırcıoğlu, “Biz Dr. Necdet İpekyüz vekil ile beraberdik. Kendisi sorunun ne olabileceğini anlattı. Adalet Bakanlığı da devreye girmiş. Mesajlardan da anladığımız kadarıyla biz hapishaneden ayrıldıktan sonra götürmüşler kendisini. Bizimle konuşurken çok iyiydi, siyasi analizler yaptı bir sıkıntı yok” dedi.

Başsavcılıktan Demirtaş açıklaması

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 26 Kasım’da rahatsızlanan Selahattin Demirtaş’ın acilen 112 aranılarak gelen doktor tarafından ilk muayenesi ve gerekli tetkiklerin yapıldığı belirtildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 26 Kasım Salı günü, göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilincinin kapandığı ve 7 gün geçmesine rağmen hastaneye sevkedilmediği iddia edilmişti.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın 26/11/2019 günü cezaevi yönetimine rahatsızlandığını bildirmesi üzerine acilen 112 aranılarak gelen doktor tarafından ilk muayenesi ve gerekli tetkikler yapılmıştır.”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirtaş’ın avukatı ve aynı zamanda kardeşi Aygül Demirtaş, “26 Kasım Salı günü 05.30 sıralarında müvekkilimiz ve ağabeyim Selahattin Demirtaş’ın, göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilinci kapanmıştır. Uzun süre bilinci kapalı şekilde hücresindeyken kendisine ilk müdahaleyi, hücre arkadaşı Sayın Abdullah Zeydan yapmıştır” demişti.

Selahattin Demirtaş’ın yedi gündür hastaneye sevk edilmediğini vurgulayan Demirtaş, “Sonrasında ambulans çağrılmış, kendisine sadece EKG yapılmıştır. Müvekkilimiz acil servis yerine, kapsamlı bir müdahale ve tedavi için kliniğe sevkini talep etmiştir. Cezaevi doktoru da Demirtaş’ın kardiyoloji, nöroloji ve gastroenteroloji olmak üzere üç ayrı bölüme sevk edilmesini istemiştir. Biz de avukatları olarak cezaevi idaresiyle yaptığımız görüşmede derhal hastaneye sevkini talep ettik. Ancak Demirtaş, aradan 7 gün geçmesine rağmen hastaneye sevk edilmemiştir. Böylesi hayati önemdeki bir sağlık sorununa rağmen hastaneye sevk edilmemesi, açıkça hayati risk altında tutulduğu anlamına gelmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

‘Halkım bilsin böyle bir hastalığım var’

Öte yandan HDP tarafında yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili vekillerimiz Erol Katırcıoğlu ve Dr. Necdet İpekyüz bugün kendisini ziyaret etmiş ve bir görüşme gerçekleştirmiştir. Yetkililerle yapılan görüşmeler sonunda Sayın Demirtaş hastaneye sevk edilmiştir.

Demirtaş ile görüşen Vekilimiz Erol Katırcıoğlu: Güçlü, dinamik görünüyordu. Önce Abdullah Zeydan ile görüştük. Abdullah Bey, Demirtaş’ın geçen hafta nefes darlığı yaşadığını, kısa süre baygınlık geçirdiğini söyledi. Demirtaş böyle bir olayın duyulmasını istememiş.

Erol Katırcıoğlu:, Demirtaş’ın hapishane yönetiminden yana sıkıntısı yok. Fakat bir şey olsa hemen müdahale şansı yok" diyor. Hastaneye götürmek için Adalet Bakanlığı’na yazı yazılması gerekiyor, süreç uzuyor. Demirtaş’ın bu durumdan rahatsızlığı var.

Erol Katırcıoğlu: Selahattin Demirtaş, ‘Halkım bilsin böyle bir hastalığım var. Bu koşullarda daha da gelişti. Hastalığımın tedavisi gerekiyor’ dedi.”