Sendikal Platform, hükümete dava açıyor

Sendikal Platform’dan yapılan açıklamada Hayat Pahalılığı Ödeneği’nden %2 kesinti yapılmasıyla ilgili olarak hükümetin dava edileceği ve bu konuyla ilgili de 15 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00’de Lefkoşa Mahkemesi önünde basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Sendikal Platform’ndan yapılan duyuru şu şekilde:

“Sendikal Platform olarak, Hayat Pahalılığı Ödeneği'nden %2 kesinti yapılması ile ilgili olarak hükümeti dava ediyoruz.

Sizleri, bu konu hakkında, 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü sabah saat 11:00'de Lefkoşa Mahkemeler önünde yapacağımız basın toplantısına davet eder, katılımınızı bekleriz.”